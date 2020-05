Kostenlose App der Sparkasse Landsberg-Dießen für Aktiengeschäfte

Mit einer Erweiterung ihrer S-App bietet die Sparkasse Landsberg-Dießen ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre Aktien-Depots ganz bequem online zu überwachen und zu verwalten. Mit der neuen kostenlosen S-Invest App hat man seine Wertpapiere immer und überall im Blick und kann schnell auf das Marktgeschehen reagieren.

Von Melanie Lieberer

In Smartphones bündelt sich zunehmend unser vernetztes Leben. Es ist der stetige Wegbegleiter vieler Menschen, die sich über alle relevanten Lebensbereiche jederzeit informieren und wenn nötig auch schnell auf diese Informationen reagieren wollen. Wie beispielsweise aktuell in der Corona-Krise, in der viele Wertpapierbesitzer das Geschehen an den Märkten verfolgen, mitunter auch handeln wollen oder im Niedrigzinsumfeld nach Anlagealternativen suchen.

Jederzeit online auf Aktien und Wertpapiere zugreifen

Der Online-Zugriff auf das Depot wird dabei für den Kunden immer wichtiger, ebenso die Möglichkeit, grundlegende Wertpapier-Funktionalitäten wie Kauf, Verkauf oder Anlage eines Sparplans ausführen zu können. Viele Sparkassenkunden erwarten also nicht nur in ihrer Geschäftsstelle vor Ort eine kompetente Beratung und Betreuung im Wertpapiergeschäft. Sie möchten nach Möglichkeit auch online jederzeit auf ihr Depot zugreifen und grundlegende Wertpapier-Funktionalitäten ausführen können.

Eine kostenlose App für alle Depots

Die DekaBank, das Wertpapierhaus der Sparkassen, hat zusammen mit der Finanz Informatik (FI), der Star Finanz und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) das Kooperationsprojekt S-Invest ins Leben gerufen. Es bietet die Möglichkeit, wesentliche Wertpapierangelegenheiten über einen Kanal komfortabel erledigen zu können. Dabei können die Nutzer der S-Invest App nicht nur ihre Sparkassendepots und die Depots der DekaBank-Gruppe (inkl. S Broker und bevestor) in einer Portfoliosicht zusammenführen, sondern auch ihre Depots bei Fremdbanken einbinden.

ZwiTi: Erweiterung mit Mehrwert

Als voll integrierte Erweiterung der Sparkassen-App komplettiert die S-Invest App den bisherigen Zugang per Smartphone oder Tablet um alle relevanten Wertpapierfunktionen. Die Kunden erhalten interessante Anlageideen, können sich zu den Themen Investment und Märkte informieren, Transaktionen bei Bedarf direkt anstoßen oder den direkten Austausch mit ihrem Sparkassenberater suchen.

Das bietet die neue App der Sparkasse Landsberg-Dießen

Die Erweiterung der S-App ist sehr benutzerfreundlich und übersichtlich. Folgende Möglichkeiten bietet sie ihren Nutzern:

Praktisch und komfortabel: Depotverwaltung und Handeln jederzeit möglich

Schnelle und bequeme Einrichtung von Depots – auch von Fremdbanken

Anlageideen und Informationen für Anlageentscheidungen nutzen

Immer aktuell: Marktinformationen und Tagesgeschehen verfolgen

S-Invest App gibt es für iOS und Android

Kunden der Sparkasse Landsberg-Dießen können die App einfach herunterladen und übernehmen mit den gewohnten Login-Daten der S-App ihre Depots automatisch in die S-Invest App. Die neue Mobile-Lösung steht ab sofort in den App-Stores von Apple und Google zum Download zur Verfügung. Alles was die Nutzer benötigen, ist ein Online-Zugang für die Internetfiliale der Sparkasse Landsberg-Dießen.

Gehen Sie in ihren App-Store oder Google-Play-Store und laden Sie sich die S-Invest App kostenlos für iOS* oder Android* herunter. Alternativ können Sie dies auch über den beigefügten QR-Code machen oder direkt über: http://s.de/16an

Themen folgen