Landsberg lädt ein zum 21. Autosalon

Der 21. Landsberger Autosalon bietet ein attraktives Angebot, ein abwechslungsreiches Programm an einem idealen Standort. Davon können sich die großen und kleinen Autofreunde am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai, selbst überzeugen, wenn die Waitzinger Wiese jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder zum Schauplatz des Landsberger Autosalons wird.

Der Vergleich von den Anfängen zu heute erfüllt die Organisatoren des Landsberger Autosalons mit Stolz. Ein attraktives Angebot, ein abwechslungsreiches Programm, idealer Standort. „Der Salon hat sich gewaltig entwickelt, es gibt keine Begrenzungen für Besucher mehr, wir haben ideale Bedingungen“, betonen die Organisatoren Wolfgang Stütz und Helmut Seibold. „Es ist mittlerweile deutlich professioneller geworden.“ Da- von können sich die großen und kleinen Autofreunde am Samstag, 30. April und Sonntag, 1. Mai, selbst überzeugen, wenn die Waitzinger Wiese jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder zum Schauplatz des Landsberger Autosalons wird.

Bunte Mischung beim Landsberger Autosalon

Die Veranstalter setzen auch auf Tuning-Firmen, das Thema Motorrad kommt nicht zu kurz und sogar ein Lederatelier ist neben den Autohändlern vor Ort. Infos rund um Oldtimer gibt es am Stand des Sachverständigenbüros Stütz im Zelt von Toyota Seibold - erneut mit einem als Hochzeitsfahrzeug dekorierten Oldtimer.

Autohändler zeigen ihre Schmuckstücke

Die Auto-Schau wird auch diesmal wieder eine interessante und abwechslungsreiche Leistungsschau aller Landsberger Autohändler werden. Neben den chromblitzenden Stars - gleich ob Neuwagen, „Gebrauchte“ oder Oldtimer - gibt es Tipps und Infos zu allen Fragen um das Thema „Mobilität“. Die Nutzfahrzeuge-Anbieter sorgen bei ihren Vorführungen mit ihren Maschinen für Furore und lassen das Herz nicht nur von Technik-Freaks höher schlagen. An Hunger und Durst wird auch kein Besucher leiden: Leckere Grillspezialitäten oder deftige Brotzeiten, süße Kuchen oder frischer Kaffee, kühle Limonade oder frisch gezapfte Bierchen gibt’s beim Verpflegungsstand der Landbäckerei Immel.

Mitmachen und einen Reisegutschein gewinnen

Wer Lust darauf hat, der sollte auf dem Landsberger Autosalon unbedingt beim Gewinnspiel des Landsberger Tagblatts teilnehmen. Aufgrund der hervorragenden Kontakte zu AIDA Cruises sponsert das DERPART Reisebüro Vivell für den „Landsberger Autosalon 2018“ als zweiten Hauptgewinn einen Reisegutschein für AIDA Cruises in Höhe von 1500 Euro, den es beim Landsberger Tagblatt zu gewinnen gibt. Wer Chancen auf den Gewinn haben möchte, sollte am Stand vom Landsberger Tagblatt vorbei kommen und bei folgender Frage das Kreuz an der richtigen Stelle machen: Wo fand der erste Autosalon statt: Hauptplatz, Schlossberggarage oder Waitzinger Wiese? Für den Gewinner bietet die AIDA-Flotte eine große Auswahl unterschiedlicher Destinationen und auch Schwerpunkte.

