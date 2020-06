Laufen ist gesund – und hilft!

Der Landkreis Augsburg startet die Kampagne „LAUF – für dich. Für mich. Für uns“. Mitmachen kann jeder und tut damit nicht nur etwas für sich, sondern auch für den guten Zweck.

Die meisten Menschen haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel Zeit zu Hause verbracht. Und nicht wenige nutzten ihre freien Tage, um sich sportlich zu betätigen. Selten sah man so viele Jogger, Radfahrer und Spaziergänger. Jetzt kann man damit auch noch etwas Gutes tun! Und zwar den Menschen helfen, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind. Also nichts wie anmelden und dann rein in die Sportschuhe!

Als Ausgleich für die vielen ausfallenden Sportveranstaltungen – wie den Landkreislauf, der am 5. Juli stattfinden sollte – hat sich der Landkreis Augsburg etwas einfallen lassen: Eine Art „virtuellen“ Landkreislauf. Jeder, der teilnehmen möchte, kann sich online registrieren. Dabei wählt man aus, welchen Betrag ab 5 Euro man spendet. Dieser Betrag geht komplett an die „Kartei der Not“, die Menschen vor Ort unterstützt, welche durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind. Zudem kann zwischen den Sportarten „Laufen“, „Walken“ und „Radfahren“ gewählt werden.

Auf der Plattform www.sportlandkreis.de lädt man nach dem Sporteln dann ein Foto hoch: Gerne dürfen die Teilnehmer auch die Sozialen Medien nutzen und ihr Foto dort zusätzlich unter #füralle veröffentlichen und andere dazu ermuntern, sich ebenfalls für den guten Zweck zu engagieren. Die Sportler erhalten außerdem ein kleines Dankeschön für ihre Teilnahme und exklusiven Zugang zu ausgewählten Angeboten und Rabatten bei Unternehmen aus dem Landkreis.

Auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens wie Kultur, Wirtschaft und Klimaschutz sollen unterstützt werden. So wurde die Kampagne „für ALLE – für dich. für mich. für uns.“ vom Landkreis Augsburg ins Leben gerufen, um einen Ausgleich zu schaffen für die vielen Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Auf der Plattform www.landkreis-fuer-alle.de wurden alle Informationen zu dem Projekt zusammengefasst. Ob virtuelle „Tage der offenen Ateliertür“ oder Live-Stream-Konzerte regionaler Musiker: Hier gibt’s jede Menge spannende Inhalte sowie zahlreiche Tipps und Infos für Kinder, Jugendliche und Familien. In Kürze kommt außerdem eine interaktive Karte hinzu, auf der Angebote und Sonderaktionen von Einzelhändlern und Dienstleistern aus dem Landkreis präsentiert werden. Schauen Sie immer mal wieder auf die Seite, sie wird ständig aktualisiert!

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.sportlandkreis.de

www.landkreis-fur-alle.de

