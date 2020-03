vor 8 Min.

Mit Gerhard Schoder als OB gewinnt Neuburg

Wählen Sie jetzt nach 18 Jahren den Wechsel in unserer Stadt – Jede Stimme zählt bei der Stichwahl am Sonntag, 29. März

Von DIE GRÜNEN/oH

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben uns bei der Kommunalwahl gezeigt, dass sie nicht wollen, dass in unserer Stadt nur eine Partei das Sagen hat. Sie wollen Meinungsvielfalt. Kurz: Sie wollen echte Demokratie. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich!

Wir müssen als Stadtgemeinschaft alles daransetzen, dass die Menschen in Neuburg möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise kommen. Der vielleicht schwierigste Teil aber kommt erst danach.

Zukunft geht nur gemeinsam!

Wir müssen Neuburg wieder zurück in die Spur bringen und fit für die Zukunft machen. Sie ahnen es: Das schafft keine Partei alleine. Das geht nur über Parteigrenzen hinweg. Und gemeinsam. Was es dazu braucht?

Aus meiner Berufserfahrung weiß ich: Nur ein Stil des Miteinanders, des gegenseitigen Respekts und Zuhörens trägt auf lange Sicht und bringt lang anhaltende Erfolge. Und zum Wirtschaftsaufbau gehört echte Wirtschaftskompetenz. Teamgeist, Empathie und Haltung sind dabei meine Berater.

In Führung gehen

statt nur am Ball bleiben

In führenden Positionen habe ich Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Projekte, Investitionen und Budgets in Millionenhöhe, auch für kritische Infrastrukturprojekte, getragen. Heute bin ich selbständiger Unternehmer. Täglich begegne ich Menschen auf Augenhöhe und habe dabei gelernt, dass komplizierte Probleme nur im Dialog gelöst werden können. Meine langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Industrien werde ich zum Wohle unserer Stadt einsetzen.

In Neuburg zuhause

Als vierfacher Familienvater weiß ich zudem, wo Familien der Schuh drückt. Meine Eltern und Schwiegereltern, Onkel und Tante sind „alte“ Neuburger und ich weiß um die Bedürfnisse von unseren verdienten Seniorinnen und Senioren und Ehrenamtlern.

Zusammen sind wir stärker

Mein größter Wunsch wäre es, wenn wir nach sechs Jahren „mit OB Schoder, nicht unter OB Schoder“ gemeinsam das Fazit ziehen werden: „Aus der heutigen Krise ist Neuburg gestärkt hervorgegangen. Es ist familienfreundlicher, lebens- und liebenswerter geworden, wirtschaftlich stark und unabhängig und hat den Klimaschutz entscheidend vorangebracht.“

Um Neuburg aufblühen zu lassen und fit für die Zukunft zu machen: Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und am 29. März Ihre Stimme.

Ihr Gerhard Schoder

