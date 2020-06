Mit Qualität gebaut. Versprochen.

Die Layer Gruppe bietet Immobilienvermittlung sowie Massivhaus- und Wohnungsbau

Von pm

Dank mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Immobilienvermittlung weiß das Layer-Team genau, wie man für die Kunden ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück erfolgreich vermarkten und dafür den bestmöglichen Marktpreis erzielen kann. Aber auch bei der Suche nach einer neuen Immobilie bieten die Mitarbeiter kompetente Unterstützung und individuelle Beratung. Zum Festpreis setzen die Immobilien- Experten energieeffiziente Massivbaukonzepte um. Hierfür steht eine Auswahl an Hauslinien zur Verfügung, die die künftigen Hausbesitzer individuell mitgestalten können.

Beste Qualität, attraktive Grundstücke sowie die Zusammenarbeit mit Handwerkern aus der Region, ein Sicherheitspaket, das für alle unerwarteten Überraschungen eine Antwort parat hat – all das sorgt dafür, dass am Ende das Ergebnis immer glückliche Bewohner sind. Den Auftakt zur Erfolgsgeschichte der Layer Gruppe bildet ein im Sommer 1989 in Langerringen bei Augsburg unterschriebener Vertrag. Damals verkaufte Wilhelm Layer im Namen eines Kunden sein erstes Grundstück. Dennoch brauchte es viel Mut, Kreativität und Durchsetzungsvermögen, damit aus dem im Jahr 2004 gegründeten Unternehmensbereich Massivhausbau letztlich einer der im Süden Deutschlands bekanntesten Immobilienspezialisten entstehen konnte. In den darauffolgenden Jahren komplettierten der Unternehmensbereich Wohnungsbau die Layer Gruppe.

Heute führen das Geschwisterpaar Marie- Thérèse Layer und Maximilian Layer die Geschäfte. An den Standorten in Schwabmünchen, München und Augsburg sind über 65 Mitarbeiter und Vertriebspartner tätig. Spezialisten, die ihren Kunden bei allen Fragen rund ums Thema Wohnen zur Seite stehen und jederzeit eine professionelle sowie kompetente Beratung bieten. pm "Weitere Infos im Internet www.layer-gruppe.de

