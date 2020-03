NEU in Landsberg! KERN SCHUHE - Schuhe für die ganze Familie

20% Kennenlernrabatt auf ALLE Schuhe

KERN SCHUHE gibt es jetzt endlich auch in Landsberg. Am Donnerstag, den 12.3. eröffnet die neueste Filiale des Unternehmens Peter Kern Schuhhandel aus Laupheim in Landsberg.

Auf der Fläche neben dem Depot Markt im Lechland Center in der Lechwiesenstraße zieht jetzt endlich Leben ein. Mit dem Konzept KERN SCHUHE werden jetzt alle Schuhwünsche wahr – zu Preisen, die gute Laune machen.

Einkaufen in wohnlicher Atmosphäre und mit Wohlfühleffekt, modisch aktuelle Markenware zu bezahlbaren Preisen für die ganze Familie, dabei die neuesten Trends immer im Fokus- das möchte Familie Kern, die hinter dem Konzept KERN SCHUHE steht, ihren Kunden bieten.

Ein besonderes Highlight ist die neue, optisch durch ein künstlerisches Graffiti hervorgehobene Sneakerwand, die schon auf den ersten Blick alle aktuellen modischen Sneakers in Szene setzt. Der Dank geht hier an Philip Walch, einem erfolgreichen Graffiti-Künstler aus Laupheim.

Der Outdoorbereich mit großer Auswahl im hinteren Bereich des Ladens wird über ein großes Wandmotiv mit Bergpanorama angezeigt und zeigt den Wandern- und Trekkingfreunden sofort den Weg zu den entsprechenden Schuhen von Lowa, Meindl uvm.

Das kompetente Team rund um Sabrina Schall hat in den vergangenen Wochen kräftig angepackt, um den neuen Laden optimal herzurichten. Jetzt ist es Zeit, jetzt darf es endlich losgehen. Alle stehen bereit und freuen sich auf die Eröffnung am Donnerstag.

