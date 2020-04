Neuer Bodenbelag? Ja, aber nachhaltig

Hirsch Boden-Decke-Wand in Donauwörth liefert auch jetzt den neuen Fußbodenbelag nach Hause. Der Onlineshop macht’s möglich.

Die meisten von uns verbringen momentan mehr Zeit zu Hause als sonst. Noch dazu ist Frühling und viele greifen jetzt vermehrt zu Putzlappen und Putzmittel, um den Wintermief aus dem Haus zu vertreiben. Spätestens bei der gründlichen Reinigung des Fußbodens wird klar, dass man so viel schrubben kann, wie man möchte – besser wird es nicht mehr. Die Kratzer im Parkett sind tief, der Laminat ist an einigen Stellen aufgequollen, die beigen Fliesen sind schon lange nicht mehr modisch. Schön ist anders! Aber was nun? Die Baumärkte sind schließlich geschlossen!

Kein Problem, schließlich gibt es den Online-Shop (https://www.doors-and-floors.de) von Hirsch Boden-Decke-Wand in Donauwörth. Hier kann man auch jetzt ganz bequem und rund um die Uhr einkaufen. Die Bestellung wird dann nach Hause geliefert und schon geht’s los. Denn das Zubehör, das man zum Verlegen benötigt, kann man gleich mitbestellen.

Neuer Fußbodenbelag – nachhaltig und langlebig

Doch was darf’s sein? Parkett ist langlebig und schön – aber auch empfindlich und kompliziert zu verlegen. Laminat ist günstig, pflegeleicht und schnell verlegt – aber hat oft keine besonders lange Nutzungsdauer. Wer einen Boden in Holzoptik sucht, der einfach zu verarbeiten, langlebig und pflegeleicht ist, der sollte sich die Designfußbodenbeläge von Parador ansehen. Sie bestehen aus dem modernen Werkstoff Polyurethan, den man auch in Matratzen oder Polstermöbeln findet. Er kommt ganz ohne Weichmacher aus und ist so wohngesund. Dank der Flexibilität des Materials kann der Bodenbelag auch auf unebenen Untergründen verlegt werden, wie beispielsweise alten Fliesen. Das zeitraubende, aufwendige sowie schmutzintensive Entfernen des bestehenden Fußbodens entfällt. Durch das patentierte Klicksystem wird im Nu ein neuer Boden über dem alten verlegt und die Wohnung erstrahlt innerhalb kürzester Zeit in neuem Glanz!

Sehen Sie hier unsere Bodenvielfalt in der Bildergalerie

Parador „Modular ONE“ kann auch im Bad verlegt werden

Das Modell „Modular ONE“ ist nicht nur emissionsarm und weichmacherfrei, es stammt außerdem aus ökologischer und nachhaltiger Produktion aus Deutschland. Zudem ist es feuchtraumgeeignet dank rundum lackierter Fase und kann auf bis zu 200 Quadratmetern ohne Dehnfuge ausgelegt werden, selbst auf Fußbodenheizung. Wer mag, verlegt den Designfußboden also einfach in allen Räumen – von Bad über Küche bis zu Wohn- und Schlafzimmer. Das geht ganz einfach durch ein raffiniertes Klicksystem – sowohl bei den Dielen in Holzoptik als auch bei den Fliesen in Beton- oder Steinoptik.

Ohne störende Fugen und Übergänge wirken die Räume großzügig und modern. Es entstehen keine Stolperfallen und so können auch barrierefreie Wohnungen mühelos umgestaltet werden. Durch das umfangreiche Zubehör ist es möglich, die Räume auch mit Dielen oder Großfliesen in unterschiedlichen Dekoren zu gestalten. So zum Beispiel Großfliesen in Granitoptik im Bad und Landhausdielen in Holzoptik im Wohnbereich. Durch die gleiche Materialstärke entstehen keine Übergänge.

Besonders angenehm an dem Designfußboden ist nicht nur, dass er fußwarm und pflegeleicht und somit perfekt geeignet ist für Räume, in denen man gerne barfuß unterwegs ist – wie im Bad oder Schlafzimmer. Oder auch im Kinderzimmer, denn der Nachwuchs verbringt viel Zeit beim Spielen auf dem Boden.

Anders als Holzböden, die durch das Grundmaterial eine gewisse Härte haben, besteht der Designfußbodenbelag aus dem modernen, vielseitigen und sicheren Werkstoff Polyurethan. Dadurch ist der Designfußbodenbelag elastisch und weich und somit gelenkschonend. Außerdem hat er eine hohe Trittschalldämmung. Die Oberfläche fühlt sich ähnlich an wie bei einem Belag aus Vinyl und bringt dieselben hochwertigen Eigenschaften mit sich. Durch den Naturstoff Kork auf der Rückseite werden diese nochmals verstärkt.

Parador „Eco Balance PUR“: Auch die Umwelt profitiert bei diesem Bodenbelag

„Wohnen in seiner natürlichsten Form“ nennt der Hersteller Parador seinen Designfußbodenbelag „Eco Balance PUR“. Dieser ökologische Boden ist weich und dennoch frei von Weichmachern. Das bestätigt auch die Zertifizierung mit dem Blauen Engel.

Bei „Eco Balance PUR“ werden ausschließlich geprüfte Rohstoffe eingesetzt. Die hochverdichteten Faserplatten besten aus Holzresten und Zerspanungsrückständen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und aus Wertstoffen aus der Holzindustrie. Diese werden so dem Produktionskreislauf wieder zugeführt. Polyurethan, kurz PUR, gibt dem Boden seine unverwechselbaren Eigenschaften. „Eco Balance PUR“ besteht im Wesentlichen aus natürlichen Rohstoffen, die sparsam verwendet werden und einer ständigen Überprüfung unterliegen.

Bodenbelag mit langer Lebensdauer aus nachhaltiger Produktion

Der Umweltschutzgedanke zieht sich durch: Verpackt werden die Designbodenelemente in recyceltem Papier und in Folie, die dem Recyclingkreislauf wieder zugeführt wird. Auch der Rohstoff Holz wird aus verantwortungsvollen Quellen bezogen. Und nicht nur das. „Eco Balance“-Produkte sind alle von PEFC zertifiziert. Die garantiert eine kontrollierte Verarbeitungskette und die Wiederaufforstung der betreffenden Wälder – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig für die Umwelt. „Eco Balance PUR“ zeichnet sich aufgrund seiner extrem hohen Strapazierfähigkeit durch eine lange Lebensdauer aus. Ein Boden, an dem die Nutzer und die Umwelt lange Freude haben werden.

Die Vorteile der beiden Designbodenbeläge auf einen Blick:

Parador Modular One Parador Eco Balance Pur Feuchtraumgeeignet Ja Nein Geeignet für Fußbodenheizung Ja Ja Erhältliche Größen Landhausdiele: 1285 x 194 x 8 mm Schlossdiele: 2200 x 235 x 8 mm Großfliese: 853 x 400 x 8 mm Landhausdiele: 1285 × 191 mm x 9 mm Dekore Holzstruktur Steinstruktur (Granit, Beton) 9 Dekore in Holzstruktur Zubehör Sockelleisten und -kappen, Aluminiumprofile, Verlegeunterlagen Sockelleisten, Profile, Verlegeunterlagen

Weitere Infos finden Sie im Online-Shop von Hirsch Boden-Decke-Wand. Der hat noch viel mehr zu bieten, auch zahlreiche Produkte anderer Hersteller wie tilo oder cortex sowie jede Menge Zubehör zum Verlegen der Böden.

Klicken Sie sich doch einfach mal durch: https://www.doors-and-floors.de

Themen folgen