Neuer Bodenbelag über alte Fliesen: kein Problem mit Experten!

Eine Sanierung muss trotz vorhandener Bodenfliesen nicht zur Großbaustelle werden. Die Experten von Baltex helfen weiter.

Von Nicola Kübler

Die Fliesen in Wohnzimmer und Flur haben ihre besten Tage hinter sich? Sind sie verfärbt, verkratzt oder haben teilweise sogar Risse? Dann ist es höchste Zeit für etwas Neues! Wer über eine Fußbodensanierung nachdenkt, zögert oft. Denn die Vorstellung, den Fliesenboden herauszureißen mit all dem Dreck, Staub und den Unannehmlichkeiten des Umbaus – das ist wenig attraktiv.

Wie gut, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. In den meisten Fällen ist es problemlos möglich, einen neuen Bodenbelag auf Fliesen aufzutragen. Es ist jedoch ratsam, vorher das Urteil eines Fachmanns einzuholen. Am besten fährt man gleich zu Baltex in der Augsburger Hammerschmiede, denn hier wird man nicht nur fachkundig beraten, sondern kann sich auch gleich allerlei Fußbodenbeläge vor Ort ansehen. Auf 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es nicht nur Parkett und Laminat Fußboden, auch Korkboden, PVC-Boden, Vinyl-Designbeläge und Teppichböden bietet Baltex im Riegel-Center in der Neuburger Straße 117 in Augsburg.

Folgende Fragen gilt es vor der Sanierung zu klären:

Welchen Fußbodenbelag möchte ich?

Welches Budget steht mir zur Verfügung?

Selbermachen oder machen lassen?

Kompetent beraten zur Fußbodensanierung: Bodenbeläge bei Baltex in Augsburg

Bernd Palma von Baltex weiß Rat: „Bei einem vorhandenen Fliesenboden kann man oft einen neuen Boden darüberlegen. Bei einem Termin beim Kunden vor Ort kann sich einer meiner Mitarbeiter ein Bild vom Zustand der Fliesen machen und feststellen, welche Arbeiten nötig sind, um einen neuen Fußbodenbelag darüber zu verlegen“, erklärt Palma. So könne es beispielsweise sein, dass lockere Fliesen entfernt und schadhafte Bereiche ausgebessert werden müssen. Auch muss geprüft werden, ob die Türen zu den angrenzenden Räumen entsprechend gekürzt werden können, da der Fußboden durch den zusätzlichen Bodenbelag nach dem Umbau höher sein werde als zuvor.

Als Nächstes kommt eine schöne Aufgabe: In der Ausstellung der Bodenbeläge in Augsburg können sich die Kunden eine Vielzahl an Materialien ansehen: Laminat, Parkett, Kork, Vinyl-Designbeläge und Teppichböden in allen möglichen Farben und Designs. Auch bei der Auswahl des Bodenbelags ist die fachmännische Beratung gefragt.

Welche Eigenschaften soll der neue Fußbodenbelag haben?

Gibt es eine Fußbodenheizung?

Welche Höhe darf der neue Bodenbelag höchstens haben?

Die Allrounder unter den Bodenbelägen

Vinylboden – neuer Alleskönner

Total im Trend – und das zurecht – ist der Vinylboden. Einst als PVC bekannt und als altbacken abgetan, feiert der Bodenbelag seit einigen Jahren eine Renaissance. Egal, ob Holz wie Eiche, Buche oder Esche, Fliesen oder Naturstein, im Vintage-Stil oder mit verrückten Mustern, Vinyl-Bodenfliesen lassen keine Gestaltungswünsche offen. Die Gelenke werden geschont, denn das Material ist weich und elastisch. Es kann geklebt oder mit einem einfachen Klick-System verbunden werden, zudem ist der Vinyl-Fußboden antibakteriell, denn durch die spezielle Oberflächenbeschaffenheit setzen sich Mikroben und Bakterien erst gar nicht fest. Da Vinylboden außerdem wasserundurchlässig ist, kann er ohne Bedenken zum Beispiel auch im Badezimmer verlegt werden.

Laminatboden – Everybody’s Darling

Robust und günstig, einfach in der Verarbeitung, in den verschiedensten Designs und Nutzungsklassen sowie mit oder ohne Fase erhältlich: Laminatboden hat für jeden Geschmack das richtige parat.

Problemlos kann der Bodenbelag über Fliesen verlegt werden. Am einfachsten schwimmend, das heißt mit einer Trittschalldämmung darunter und nicht verklebt. So kann man auch als Mieter einen unschönen Fußboden überdecken, den der Vermieter nicht ersetzen möchte.

Gibt es auch natürliche Bodenbeläge?

Korkboden – nachhaltiger Bodenbelag und gut für die Gelenke

Schon fast in Vergessenheit geraten war in den letzten Jahren der Korkboden. Doch seine hervorragenden Eigenschaften haben dem Bodenbelag zu neuem Ruhm verholfen, denn er ist nicht nur fußwarm, gelenkschonend, wasserundurchlässig, schallschluckend und rutschfest, sondern auch nachhaltig. Denn Kork wird aus der Schicht unter der Rinde der Korkeiche hergestellt. Der Baum muss dafür nicht gefällt werden, die Rinde wächst nach und kann bei der nächsten „Ernte“ wieder abgeschält werden.

Korkboden ist in den verschiedensten Design-Varianten erhältlich. Wer sich nicht entscheiden kann, für den eignet sich vielleicht das Produkt Wicanders Vinylcomfort, das den Luxus von Design-Vinyl-Bodenfliesen mit dem einzigartigen Komfort von Kork verbindet, entstanden durch eine innovative Technologie – natürlich erhältlich bei Baltex in Augsburg.



Parkettboden – langlebiger Liebling

Auch Parkett kann man relativ problemlos auf die alten Fliesen legen. Selbst, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Jedoch sollte der Parkettboden nicht schwimmend verlegt, sondern verklebt werden. Außerdem ist es von Vorteil, Mehrschichtparkett zu wählen, denn dieses kann Spannungen zwischen den Fliesen und dem Holz ausgleichen.

Als Naturboden besitzt das Parkett nützliche Eigenschaften, die sogar das Raumklima positiv beeinflussen können. Der natürliche Bodenbelag „atmet“ nämlich, das bedeutet, Wasserdampf wird aus der Luft aufgenommen und wieder abgegeben.

Welcher Fußbodenbelag kann Wärme speichern?

Teppichboden – Flauschiger Fußschmeichler

Kaum ein anderer Fußboden schafft diesen Wohlfühlfaktor auf Anhieb wie der Teppichboden. Außerdem hat der kuschelige Fußbodenbelag die tolle Fähigkeit, Wärme im Raum zu dämmen. Tatsächlich geht nämlich ein nicht unerheblicher Anteil an Wärme durch den Fußboden verloren. Teppichboden speichert diese Wärme und hat eine höhere Isolationswirkung als Hartböden. Heizkosten im Winter sparen war noch nie so einfach – und warme Füße gibt es obendrauf!

Allerdings ist Teppichboden nicht gleich Teppichboden. Hier gibt es enorme Unterschiede bei der Auswahl des Bodenbelags. Ob kuscheliger Hochflor, pflegeleichter Kurzflor, gewebt oder getuftet – auch bei dieser Art von Fußboden gibt es eine große Auswahl an Farben, Mustern und Beschaffenheit. Der Fußboden-Experte Baltex in Augsburg hilft gern weiter, wenn es um Bodenbeläge und Fußbodensanierung geht.

