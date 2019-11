Ohlala – das Show-Erlebnis für alle Sinne

Alfons Schuhbecks neue teatro-Spielzeit läuft seit Ende Oktober

Am 25. Oktober öffnete Schuhbecks teatro in München die Tore für die bereits 16. Saison im teatro-Spiegelzelt. Die neue Show verspricht sinnliche Versuchung sowie Momente zum Lachen, Staunen und Genießen. Für die neue Show in Augsburg müssen sich die gespannten Gäste noch bis zum 20. November gedulden. Alfons Schuhbeck hat sich für beide Shows mit seinem Küchenteam an etwas Großes gewagt: eine verführerische Menüfolge, welche die Herzen aller Gourmets zum Schmelzen bringt. Und so können sich die Gäste auf ein verführerisch gutes Menü sowie auf großartiges Entertainment und elektrisierende Stimmung freuen. Hier kann man sich mitreißen lassen und auch dieses Jahr wieder eine fantastische Show erleben, die garantiert unter die Haut gehen wird.

Die neue Show in München verheißt anmutige Akrobaten, waghalsige Artistik, Unterhaltung auf höchstem Niveau und natürlich kulinarischen Hochgenuss von Münchens beliebtestem Sternekoch Alfons Schuhbeck. Das eigens für Ohlala kreierte 4-Gang-Menü lässt die Gäste im teatro-Spiegelzelt ins Schwärmen geraten: Kalbstafelspitz angerichtet mit Rettich, Kräuterseitling und Zupfsalat garan-tiert einen herrlich erfrischenden Einstieg in einen wunderbaren Abend. Als Zwischengang wird eine geschmackvolle Krustentiersuppe mit Garnele, Tomate und Kurkuma serviert, welche durch ihre wunderbar harmonierenden Aromen besticht.

Kulinarischer Höhepunkt

Das Highlight im teatro-Menü ist ein zarter Hirschrücken, ergänzt durch Kartoffelgratin, Gewürzrotkrautpüree, Maro-nenjus und Kirsche. Eine Kombination, die Hochgenuss pur verspricht. Als süßer kulinarischer Höhepunkt des Abends glänzt ein Cassis-Törtchen mit frischem Sauerrahmeis, begleitet von einem Macaron sowie einer fantastischen Sinfonie aus Feige und Pistazie-einfach köstlich!



Menüfolge in München

Kalbstafelspitz

Rettich | Kräuterseitling | Zupfsalat

Krustentiersuppe

Garnele | Tomate | Kurkuma

Hirschrücken

Kartoffelgratin | Gewürzrotkraut-püree | Maronenjus | Kirsche

Cassis-Törtchen

Macaron | Sauerrahmeis | Feige | Pistazie

*Änderungen vorbehalten, auch in der vegetarischen Variante buchbar.

Im teatro werden die Gäste aber nicht nur durch einen wahren Gaumenschmaus verzaubert, sondern auch durch eine Weltklasse-Show voller Gefühl, Kraft und Sinnlichkeit in eine andere Welt entführt. Schuhbecks teatro lädt ganz herzlich ein, sich von einem Hauch der Versuchung mitreißen zu lassen. Das charmante Conférence-Pärchen Marie-Claude und Emile führt mit viel Witz, Esprit und Leichtigkeit durch den Abend. Währenddessen laufen die Artisten im teatro zu wahren Höchstleistungen auf: Spielerisch leicht verführt das Duo Kiss mit seiner wunderschönen Handstand-Akrobatik, die durch pure Kraft und Eleganz in Staunen versetzt. Die Rokashkovs präsentieren am vierseitigen Reck atemberaubende Sprünge – stockender Atem garantiert! Währenddessen wird den Gästen John Fealey als kochender Comedian die Lachtränen ins Gesicht zaubern. Equilibrist Papin Khachatryan hingegen beeindruckt mit perfekter Körper-beherrschung. In einem unfassbaren Kraftakt balanciert er im Handstand nur auf zwei Stangen. Die Rossi Brothers zeigen aufregende Flüge, indem sie sich gegenseitig mit einem unfassbaren Tempo mit den Füßen in die Luft katapultieren. Und spätestens, wenn Rita Lynch als verführerische Femme fatale die Bühne betritt, kommt man aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Mitreißend sind auch die „singing waiters" und ihre schwungvolle Performance aus Tanz und Gesang – eine wahre Institution im teatro-Spiegelzelt.

Seine Körperbeherrschung ist mehr als beeindruckend: Papin Khachatryan. Bild: Robert Jentzsch



Neben den großartigen Artisten, Comedians, Magiern und dem leckeren Menü locken nämlich auch die sorgfältig ausgesuchten Songs sowie die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Kostüme die Gäste jedes Jahr aufs Neue in Schuhbecks teatro. Denn hier sind lachende Gesichter, offene Münder und glänzende Augen garantiert. Einfach ein uvergessliches Erlebnis. Sinnlichkeit, Momente zum Lachen und Genießen sowie grenzenloses Entertainment –das verspricht das teatro-Team. Wer also sich und seinen Liebsten etwas Besonderes gönnen möchte, ist in Schuhbecks teatro genau richtig. Denn wie Alfons Schuhbeck so schön sagt: „Es gibt nix Besser’s, als was Guads!“

Showinformationen

Show- & Menü-Tickets ab 99,95 Euro. Die Show läuft vom 25. Oktober 2019 bis zum 26. April 2020 im teatro-Spiegelzelt in München. Infos und Tickets sind über die Servicehotline (089) 255493720 oder online unter www.teatro.de erhältlich.

