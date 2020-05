PKV Tarifwechsel - Wie Sie Ihre private Krankenversicherung endlich wieder bezahlbar machen

Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel: Wie Privatpatienten der Kostenfalle entkommen können. Und wie langjährig Versicherte den Tarif wechseln, ohne den Anbieter zu tauschen

Wer sich privat krankenversichert, macht das aus gutem Grund: Er möchte für sich und seine Gesundheit nur das Beste. Dafür ist er auch bereit, gutes Geld zu investieren. Was aber, wenn die Beiträge plötzlich steigen – und zwar in höherem Ausmaß als bei der gesetzlichen Krankenkasse?

„Solche Erhöhungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) sind für viele Versicherungsnehmer zu einer echten Kostenfalle geworden“, weiß Gesundheitsexperte Tobias Gansler von der FinanzSchneiderei. Er und ein Team aus erfahrenen Beratungsprofis an den Standorten in Friedberg und Kempten kennen die Vorgehensweisen privater Kassen ganz genau – und somit auch Auswege aus dieser für die Kunden ärgerlichen Situation.

Die speziell geschulten Spezialisten machen dabei das auf den ersten Blick nahezu Unmögliche möglich: Sie schaffen es, die Beiträge zur PKV kräftig zu senken, ohne dass die Kunden Abstriche bei den Leistungen zu befürchten haben.

Wie funktioniert ein PKV Tarifwechsel?

Das gesetzliche Recht auf kostenlosen Wechsel des Tarifs innerhalb der PKV ist dem Versicherten durch das VVG (Versicherungsvertragsgesetz) zugesichert.

Der Pkv-Tarifwechsel nach §204 VVG macht es dem Versicherten möglich, jederzeit in einen günstigeren Tarif mit gleichbleibenden Leistungen, zu wechseln.

In jedem Fall muss der Versicherer den Tarifwechsel ohne Gesundheitsprüfung akzeptieren und alle Rechte und Alterungsrückstellungen aus dem alten Tarif müssen im günstigeren Tarif ebenfalls gelten.

Das heißt, dass der PKV Tarifwechsel auch für Rentner oder Menschen fortgeschrittenen Alters sinnvoll ist. Denn das Eintrittsalter bleibt im neuen Tarif erhalten.

Will der privat Versicherte in einen leistungsstärkeren Tarif wechseln, kann der Anbieter einen Risikozuschlag verlangen.

Diese Kosten können aber leicht vermieden werden, indem auf die Mehrleistung verzichtet wird. Somit können die gewohnten Leistungen zu einem günstigeren Tarif genutzt werden. Kurzum: Man zahlt weniger, für die gleiche Leistung.

Um Privatversicherten die Suche nach den besten Tarifoptionen zu erleichtern, gibt es seit 2016 die Tarifwechsel-Leitlinien der PKVs. Die Leitlinien können eine große Hilfe sein, doch sie ersetzen meist keine individuelle Beratung.

Individuell angepasst

Um die optimale Lösung zu erzielen, berücksichtigen die Experten die persönlichen Bedürfnisse genauso wie die aktuellen Leistungen.

Der Clou: Ein Versicherungswechsel ist nicht nötig, lediglich der Tarif innerhalb der Gesellschaft wird gewechselt. So verhelfen die Profis ihren Mandanten zu preisgünstigeren Tarifen, die eigentlich nur jungen Neukunden angeboten werden.

„Dabei bleiben dem Versicherungsnehmer sogar die angesparten Altersrücklagen erhalten“, sagt Gansler.

Nicht der einzige Vorteil: „Der PKV Tarifwechsel ist altersunabhängig und auch bei Vorerkrankungen möglich. Eine Gesundheitsprüfung ist nicht nötig.“ Unterm Strich sinken die monatlichen Beiträge um bis zu 40 Prozent bei gleichbleibendem Leistungsniveau. „Auf diese Weise kann man rund 200 Euro im Monat sparen“, verrät Gansler.

Vorteile eines PKV Tarifwechsels

Hohe Ersparnis durch Wechsel

Vergleichbare Leistungen ohne Kündigung

ohne Gesundheitsprüfung, keine Altersbeschränkung

Bringt ein PKV Tarifwechsel Nachteile mit sich?

In der Regel bringt ein interner PKV Tarifwechsel nur Vorteile. Allerdings sollte man bei der Wahl des neuen Tarifs auf das Kleingedruckte achten. So gehen Sie sicher, dass Sie nicht von bestimmten Leistungen ausgeschlossen werden.

Ob sich der Tarifwechsel innerhalb der Gesellschaft für Sie lohnt, muss immer individuell geprüft werden. Hier spielen die Tarifoptionen Ihrer PKV und Ihre Situation eine große Rolle.

Besser auf Experten vertrauen

Obwohl das alles ziemlich simpel klingt, ist für den Wechsel eine Menge Know-how nötig. Schließlich muss man in einem Tarifdschungel der privaten Krankenversicherungen aus vielen unterschiedlichen Tarifgenerationen den Überblick behalten, sorgfältig recherchieren und prüfen.

Hier lohnt es sich also, auf die Expertise der FinanzSchneiderei zu setzen. Die Spezialisten kümmern sich um alles, sparen Zeit für ihre Kunden und schonen damit auch deren Nerven. „Wir arbeiten provisionsunabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse“, betont Gansler.

Besonders attraktiv: Das Ganze geschieht kostenlos und unverbindlich. Erst wenn das Angebot zusagt, führen die Berater den Tarifwechsel schnell und unkompliziert durch. Ein Honorar wird erst im Erfolgsfall fällig – die Kosten werden individuell errechnet anhand der Höhe der Ersparnis.

Interesse geweckt?

Wer bei seiner Versicherung viel Geld sparen möchte, sollte sich professionell beraten lassen. Die Erstberatung für Privatversicherte ist kostenlos und Sie erfahren unverbindlich innerhalb kürzester Zeit, welches Einsparpotenzial eine Tarifoptimierung innerhalb der Gesellschaft möglich macht.

Die FinanzSchneiderei bietet neben persönlicher Beratung auch kostenlose Infoveranstaltungen zum Thema PKV-Tarifwechsel an.

Kontakt

FinanzSchneiderei Versicherungsmakler

Paul-Lenz-Straße 1

86316 Friedberg (bei Augsburg)

Telefon (08 21) 90 78 64 40

beratung@pkv-kosten-senken.de

