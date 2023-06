Play it cool: Aktuelle Ausstellung im tim Augsburg

Begeben Sie sich mit Schauspielprofis durch die Ausstellung COOLNESS im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg. Dort erleben die Besucher, was „cool“ sein bedeutet.

Das Wort „cool“ gehört heute zum täglichen Sprachgebrauch. Doch was oder wer ist eigentlich „cool“? Und was steckt hinter dem Begriff der „Coolness“? Die Ausstellung im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) geht dem Phänomen der Coolness als einem Leitmotiv der Mode im 20. Jahrhundert nach. „Mit Play it cool“ bietet das tim einen ganz besonderen, interaktiven Workshop speziell für Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse an.

Im Interview erklärt Barbara Kolb, Museumspädagogin im tim, was es mit diesem Workshop auf sich hat.

Play it cool! – Klingt spannend. Wie läuft der Workshop ab?

Barbara Kolb: Schülerinnen und Schüler begeben sich mit Schauspielerinnen des Augsburger Sensemble Theaters auf Erkundungstour durch die Sonderausstellung „COOLNESS“. Dabei erleben sie, was sie mit ihrer Körpersprache alles zum Ausdruck bringen können. Dramaturgisch, praktisch und voller cooler Aktionen!

Outfits von Augsburger Jugendlichen aus dem begleitenden partizipativen Projekt zur Ausstellung im tim 2023 Foto: Frauke Wichmann

Was konkret erfahren Jugendliche über sich selbst bei dem Workshop im Textilmuseum Augsburg?

Barbara Kolb: Kleidungsstücke, Fotografien, Filmausschnitte und Musik verdeutlichen in der Ausstellung, was Coolness bedeuten konnte, aber auch, was sich noch heute hinter dem Begriff verbirgt. Gemeinsam mit den Schauspielerinnen können Schülerinnen und Schüler bei dem Workshop spannende Fragen klären. Was verraten Körpersprache, Mimik und Gestik über unser Innenleben? Wie bleibt man auch in schwierigen Situationen cool und gelassen? Wie trainiere ich mein Pokerface und wie gelingt der große Auftritt?

Menschen haben durch das Tragen entsprechender Kleidung ihre kühl und distanziert wirkende und oft rebellische Haltung ausgedrückt. Welchen „coolen“ Idolen begegnen Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung im tim?

Barbara Kolb: Als typische Vorbilder ihrer Zeit dienten beispielsweise Filmstars wie Marlene Dietrich im schwarzen Anzug mit Krawatte und Zylinder oder James Dean in T-Shirt, Jeans und Lederjacke. Es geht dabei um gesellschaftliche Themen wie die Gleichstellung von Mann und Frau oder um die Abkehr junger Menschen von autoritär empfundenen Gesellschaftsstrukturen der Elterngeneration. Die Jugendlichen begegnen in der Ausstellung auch der Hip-Hop-Kultur, bei der sich vor allem marginalisierte Gruppen mittels Trainingsanzugs einen Platz in der Öffentlichkeit eroberten, der ihnen so von der Mehrheitsgesellschaft nicht zugestanden wurde.

Welche Ausstellungs-Highlights erwarten die Besucherinnen und Besucher im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg?

Barbara Kolb: Wir zeigen viele zeitgenössische Kleidungsstücke und Accessoires. Neben „coolen“ Jeans von Marken wie Levi’s, Lee und Wrangler sind auch Anzüge von Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier und Giorgio Armani sowie Haute-Couture-Kleider von Dior zu sehen. Nicht zuletzt mithilfe von Fotos, Filmmaterial, Literatur der Beat-Generation und Musik von Jazz bis Hip-Hop geht’s auf eine faszinierende Zeitreise zu Haltung und Emotionen von „Coolness“ – damals wie heute.

Verschiedene Jeans-Outfits und Moped NSU-Quickly Foto: Frauke Wichmann

tim Augsburg: Workshoptermine für die Ausstellung COOLNESS

Dienstag, 4. Juli

Mittwoch, 5. Juli

Donnerstag, 6. Juli

Donnerstag, 28. September

Dienstag, 10. Oktober

Mittwoch, 11. Oktober

Donnerstag, 12. Oktober

Start: jeweils um 9.30 Uhr und um 11 Uhr

Anmeldung über die tim-Buchungszentrale:

Telefon (08 21) 8 10 01 50

oder: buchung@timbayern.de

Dienstag bis Donnerstag: 9 - 14 Uhr und Freitag: 9 - 12 Uhr