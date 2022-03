Anzeige

Raketen für den Weltraum aus Augsburg

Hätten Sie gewusst, dass mitten in Augsburg für die Zukunft im Weltraum geforscht und entwickelt wird? In der Berliner Allee arbeitet ein Team von über 160 Expertinnen und Experten aus fast 30 Nationen an der Serienfertigung von Raketen. Diese werden kleine und leichte Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn transportieren – und zwar schnell und kostengünstig. Ende des Jahres soll erstmals eine Rakete der Rocket Factory Augsburg (RFA) ins All fliegen.

Von Andreas Schäfer