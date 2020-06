Schneller und nachhaltiger schön: Ihren neuen Vinyl-Fußbodenbelag gibt’s online

Tolle und nachhaltige Designs gibt's bei www.vinylonline24.de!

Von ansch/lime

Die Nachbarn haben einen neuen Fußboden im Flur verlegt. Es sind großflächige graue Fliesen in Betonoptik. Die Verlegung ging unglaublich schnell und ohne großen Lärm oder Dreck vor sich. Beim nächsten kurzen Plausch im Hausflur stellt sich heraus: Es sind gar keine Fliesen. Sondern ein Design-Vinylboden in Fliesenoptik.

Wenn man sich die Vorteile von Vinylböden ansieht, wird einem schnell klar, dass sie unglaublich viele Vorteile vereinen: Sie sind optisch so hochwertig wie Parkett, so schnell verlegt wie Laminat und so pflegeleicht wie Fliesen. Alle, die bisher nie den perfekten Fußbodenbelag gefunden haben, dürfen sich freuen – denn der Designfußboden von www.vinylonline24.de ist fußwarm, gelenkschonend und außerdem nachhaltig.

Parador Vinylfußbodenbeläge: Attraktive Preise und langlebige Qualität

Der Hersteller Parador bietet eine große Produktvielfalt zu attraktiven Preisen und für jeden Einsatzbereich. Die äußerst strapazierfähigen Böden sind allesamt pflegeleicht, antibakteriell, emissionsarm und hygienisch. Wer gerne einen einheitlichen Look im ganzen Haus oder in der Wohnung möchte, wird begeistert sein. Denn die Designfußböden kann man in einheitlichem Dekor, aber mit unterschiedlichen Eigenschaften auswählen.

Vinylböden: Dekore von zeitlos bis trendy

Die Bandbreite der verfügbaren Oberflächenmotive ist groß. Sie reicht von Klassikern wie Landhausdielen in „Eiche Natur“ über Landhausdielen in Antikoptik oder in dem wunderschönen Dekor „Eiche Sierra natur“ bis hin zu Landhausdiele "Eiche Royal hell gekälkt“ für den modernen Look.

In die zeitgemäße Gestaltung der Vinylböden fließen laut Hersteller die aktuellsten Einflüsse aus Kunst, Design, Architektur und Lifestyle. Diese Inspiration nimmt das Parador-Designteam auf und setzt sie in innovative und besondere Looks um, welche die Produkte zu Trendsettern der Wohnraumgestaltung mit hervorragender Ökobilanz werden lassen.

Die verfügbaren Varianten:

Vinyl mit HDF-Trägerplatte

leichte Unebenheiten können ausgeglichen werden

integrierte Trittschalldämmung aus Kork sorgt für eine angenehm leise Raumakustik und hohen Laufkomfort

robust und pflegeleicht

lässt sich dank intelligentem Klicksystem leicht verlegen

Vinyl mit SPC-Trägerplatte

starre Trägerplatte gleicht Unebenheiten im Untergrund perfekt aus

bei anspruchsvollen Raumsituationen wie größeren Räumen, bodentiefen Fenstern und Wintergärten ist Vinyl mit SPC-Trägerplatte die ideale Wahl

für Feuchträume geeignet

Vinyl aus Vollmaterial

robust, pflegeleicht und wasserfest

geringe Aufbauhöhe

intelligentes Klicksystem





Vinyl zum Verkleben

extrem geringe Aufbauhöhe

extreme Widerstandsfähigkeit

authentische Holz- und Steinoptiken

für Wohn- und Feuchträume

sehr gut geeignet für Wintergärten

Produkt Geeignet bei leichten Unebenheiten Geeignet für Feuchträume Geeignet für Fußbodenheizung Klicksystem Geringe Aufbauhöhe Holzoptik Steinoptik Mit HDF-Trägerplatte ü x ü ü x ü ü Mit SPC-Trägerplatte ü ü ü ü x ü x Zum Verkleben x ü ü x ü ü ü Aus Vollmaterial x ü x ü ü ü ü

In unserem Online-Shop finden Sie neben zahlreichen Produkten verschiedener Hersteller wie tilo tte oder cortex auch jede Menge Zubehör zum Verlegen der Böden.

Klicken Sie sich doch einfach mal durch: www.vinylonline24.de

Dort finden Sie auch unsere Topseller:

https://www.vinylonline24.de/de/parador-vinyl-basic-30-eiche-memory-natur-landhausdiele.html

https://www.vinylonline24.de/de/parador-vinyl-basic-4-3-eiche-studioline-antik-landhausdiele-sonderposten.html

https://www.vinylonline24.de/de/parador-vinyl-basic-2-0-eiche-sierra-natur-landhausdiele.html

https://www.vinylonline24.de/de/parador-vinyl-basic-5-3-eiche-royal-hell-gekaelkt-landhausdiele.html

Themen folgen