So geht es zum Traumjob

Die Experten der IHK Schwaben unterstützt junge Menschen bei der Zukunftsorientierung: mit einem umfassenden Informationsangebot und zahlreichen digitalen Services.

Wie geht es weiter nach der Schule? Welcher Job ist der richtige? Und wie komme ich an mein Karriereziel? Der Start ins Berufsleben stellt junge Menschen vor viele Fragen und bereitet auch den Eltern häufig Kopfzerbrechen. Die Experten der IHK Schwaben unterstützen in dieser Lebensphase: mit einem umfassenden Informationsangebot und zahlreichen digitalen Services.

Berufsorientierung: Was will ich? Was kann ich?

Los geht die Jobsuche nicht erst mit dem Abschluss, sondern im Idealfall schon rund zwei Jahre zuvor. Was will ich? Was kann ich? Und welche Berufsangebote entsprechen meinen Talenten? Die IHK berät gerne. Experten stehen mit vielen Tipps zur Seite. Kurze Mail an berufsorientierung@schwaben.ihk.de genügt. Mit dem Bewerbungsrechner auf der IHK-Website behalten die Absolventen den Überblick und haben das perfekte Timing im Bewerbungsprozess. Und vielleicht gibt es auch direkt an der Schule Infos aus erster Hand: vom einem der IHK-Ausbildungsscouts – das sind aktuelle Azubis, die ihre Berufe vorstellen und aus ihrem Alltag berichten – oder von Unternehmen, die auf Initiative der IHK eine Schulpartnerschaft geschlossen haben.

Entscheidung gefallen, die Suche beginnt

Mindestens ein Jahr vorher sollte feststehen, wohin die Reise geht – oder zumindest gehen soll. Duales Studium oder Ausbildungsplatz? Jetzt geht die Such nach geeigneten Angeboten los. In der Lehrstellenbörse der IHK finden junge Leute jede Menge offene Stellen. Wunschberuf eingeben, gewünschten Arbeitsort nennen – fertig. Kontakte zu möglichen Arbeitnehmern lassen sich auch auf den zahlreichen Berufsinfo-Messen in der Region knüpfen. Alle Termine gibt es hier. Und wer sich gezielt an ausgewählte Firmen wenden möchte, kann im IHK-Firmen Guide blättern oder sich durchklicken: alle Betriebe der Region sortiert nach ihrem Ausbildungsangebot.

Traumjob gefunden – ab ans Bewerben

Den Traumjob entdeckt? Dann geht es ans Bewerben. Dabei gilt: Je früher umso besser. Am besten etwa eineinhalb Jahre vor dem Start. Sonst schnappt jemand anderes den Ausbildungsplatz weg. Doch zugegeben: Es ist nicht ganz einfach, das erste Anschreiben zu verfassen, zum ersten Mal zum Vorstellungsgespräch zu gehen. Tipps dazu gibt es im „Lehre macht Karriere“-Magazin.

Vertrag in der Tasche

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kann es losgehen. Die IHK bleibt weiter der Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Ausbildung. Und mit der AzubiCard, die jeder Auszubildende in einem IHK-Beruf erhält, können die jungen Leute obendrein noch kräftig Geld sparen. Ausbildung lohnt sich damit doppelt.

