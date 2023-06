Starke Landküche aus Gottmannshofen

Die Ladenbau-Expertinnen und -Experten von AHA360° haben schon viele Projekte realisiert: Jetzt haben sie dem Geschäft Feinkost Kahn in der Augsburger Fußgängerzone ein neues, zeitgemäßes Aussehen verpasst.

Der Landgasthof Stark aus dem Wertinger Ortsteil Gottmannshofen ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Gastronomie-Szene der Region. Seit 1997 führt Josef Stark die Geschicke des Landgasthofes und überzeugt die Gäste aus Nah und Fern mit gut bürgerlicher Küche. In der Vergangenheit wurden die Räumlichkeiten stetig erweitert und modernisiert und auch Veranstaltungen wie Geburtstage, Kommunionen oder Tagungen werden im großen Saal gerne abgehalten.

H3: „Starke Landküche“

Seit Kurzem hat sich Josef Stark ein zweites kleines Standbein aufgebaut. Unter dem Namen „Starke Landküche“ verkauft der gelernte Koch- und Metzgermeister ausgesuchte Gerichte in der Dose zum Mitnehmen. Von Klassikern wie Schweinefiletgeschnetzeltem über Putenroulade mit Brät-Gemüsefüllung in Pfefferrahmsauce bis zur „Gottmannshofer Zupfsau“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Soßen und Wildgerichte sind im Angebot. Mit einem Chili sin Carne und einem Kichererbsen-Curry mit Gemüse stehen auch zwei vegane Gerichte zur Auswahl. „Die Idee dazu entstand im zweiten Lockdown während der Corona-Pandemie“, erklärt Josef Stark. Mittlerweile sind die Produkte der „Starken Landküche“ so beliebt, dass Josef Stark eine eigene Produktionsküche zum Produzieren der Fertiggerichte eingerichtet hat. „Durch einen Autoklaven können wir die Dosen sterilisieren, so dass diese über ein Jahr (ohne Konservierungsstoffe) ungekühlt haltbar sind“, erklärt Stark. Da der Landgasthof von umliegenden Jägern mit qualitativ hochwertigem Wildfleisch beliefert wird, hatte der findige Gastronom gleich eine neue Idee.

H3: Starke Wildspezialitäten

„Demnächst wird es mehrere Starke Wildspezialitäten wie einen wilden Schweinskäse oder eine Wildschwein Bolognese geben“, erklärt Stark. Da die Gerichte so gut angenommen wurden, dachte sich Stark: „Warum nicht etwas Süßes aus der Dose servieren?“ So entstand die Idee der „Starke Kuchenliebe“. Im Angebot gibt es Zitronen-Kuchen, Mohn-Marzipan-Kuchen oder Rotwein-Schoko-Kirsch-Kuchen aus der Dose. Auch diese sind ungekühlt ein Jahr haltbar. Die kreativen Gerichte eignen sich hervorragend als kleines Mitbringsel oder für einen Geschenkkorb, der individuell zusammengestellt werden kann. Auf Wunsch können die Dosen auch mit einem widerverschließbaren Deckel mit Grußbotschaft versehen werden. Die „Starke Landküche“ ist im Landgasthof Stark, in zwei Hofläden (Deisenhofer Gottmannshofen und Pfisterer Diedorf/Anhausen) und in der Esso-Tankstelle in Wertingen erhältlich.

H3: Die Öffnungszeiten und Kontakt

Kontakt: Telefon: +49 (0) 82 72 – 22 14, E-Mail: info@landgasthof-stark.de

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch bis Samstag: 17 bis 23 Uhr,

Küchenschluss: 21 Uhr, Sonntag 11 bis 14 Uhr.

Direkt zur Homepage https://landgasthof-stark.de/