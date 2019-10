Tag der Offenen Tür am 19. und 20. Oktober

Demonstration Holzspalt-Automat – Förster geben Informationen zum Thema Wald und Holz.

Von amei

Wenn die Tage kürzer werden und die Abende kühler, neigen wir dazu, uns ins Warme zurückzuziehen. Einen Vorteil hat, wer in der Wohnstube eine Feuerstelle hat, die wohlige Wärme abstrahlt. Das Geräusch von knisterndem Holz und der Blick auf lodernde Flammen reichen schon, um ein Gefühl von Heimeligkeit zu erzeugen.

Holzöfen sind seit vielen Jahren das Geschäft von Hubert Ziegler, seit er 1985 auf dem Zieglerhof die ersten Öfen plante und das „Büro in der Nähstube von der Mama“ einrichtete. Doch vieles hat sich seitdem geändert, nicht nur, dass das Bundesimmissionsschutzgesetz neue Abgasgrenzwerte festschreibt.

Familie Ziegler von links: Maximillian Ziegler, Modellbauer, Ofenbauer und Maschinenbaustudent, Firmenchef Hubert Ziegler, Anna-Maria Engel (geb. Ziegler) und Gabriele Ziegler. Das Feuer lodert in einem drehbaren Glaskubus. Bild: amei

Der Kachelofen heißt zwar immer noch so, sieht aber nicht mehr aus wie früher: statt rustikal gestalteter Kacheln setzt der Ofenbauer glatte oder strukturierte Platten als Front um das Feuer, die natürlich immer noch Wärme abstrahlen. Hinter einer Glasplatte lodert das Feuer wie eh, doch die Zu- und Abluft regelt immer öfter eine elektronische Steuerung, damit nicht zu viele Schadstoffe in die Umgebungsluft gelangen. Seit 1991 hat die Firma Ziegler ihren Sitz am Rödenhof.

Mit der Firma „Ofen Innovativ“ begann Hubert Ziegler seit 2002 Einsätze für Grundöfen zu entwickeln, die er seither erfolgreich vermarktet. Mit Hilfe von Systemelementen können über 50 Varianten von Ofeneinsätzen gebaut werden: verschiedene Größen, mit Eckscheiben, mit drei Scheiben, mit Zuluftsteuerung und mit unterschiedlichen Fronten – je nach Kundenwunsch. Die Einsätze verkauft Ofen-Innovativ nur an den Großhandel, der sie dann an andere Ofenbauer weiterverkauft. 24 Mitarbeiter beschäftigt Ofen Innovativ.

Montagearbeit bei Ofen Innovativ: über 50 Ofen-Varianten sind möglich. Bild: amei

Das Geschäft mit dem Einbau von Kachelöfen dagegen kommt mit zwei Gesellen aus. „Zu über 90 Prozent bauen wir heute Grundöfen mit neuester Technik ein“, sagt Hubert Ziegler. „ Kaminöfen gehen bei uns seltener“. Im Ausstellungsraum stehen trotzdem einige davon, doch die Hingucker sind die Kachelöfen mit ihren großzügig gestalteten Fronten: dezentes Grau, matte Oberflächen, große Glasfenster geben den Blick auf das Feuer frei. Am Wochenende des 19. und 20. Oktober ist Hausmesse bei Ofen Ziegler, am Samstag von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Unter anderem wird ein Holzspalt-Automat gezeigt und Förster geben Informationen zum Thema Wald und Holz. Auch für die Unterhaltung von Kindern ist gesorgt und natürlich gibt es auch etwas zum Essen und Trinken.

Hingucker im Ausstellungsraum sind die Kachelöfen mit ihren großzügig gestalteten Fronten. Bild: amei

OFEN ZIEGLER

Am Eichet 2

86633 Neuburg a. d. Donau

Tel. 0 84 31 / 4 99 00

Fax 0 84 31 / 4 99 09

info@ofen-ziegler.de

www.ofen-ziegler.de

