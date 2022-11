Trauringwochen zum Jubiläum bei Juwelier Joachim Reck

Traumhafte Trauringe, exklusive Schmuckkreationen sowie hochwertige Uhren sind die Leidenschaft von Joachim Reck – und das seit 30 Jahren. Das Juwelier Geschäft feiert Jubiläum mit den Trauringwochen und ganz besonderen Angeboten.

Joachim Reck ist Juwelier aus Leidenschaft. Für ihn war es stets etwas Besonderes mit edlen und komplizierten Materialien zu arbeiten. „Die Juweliertätigkeit liegt mir. Nach insgesamt dreijähriger Ausbildung zum Uhrenmacher, bei Walter Pfinninger in Senden, begann ich bereits nach zwei Gesellenjahren mit der Meisterschule, die ich abends und an Samstagen besuchte. Das Tagesgeschäft absolvierte ich während dieser Zeit bei Juwelier Rothfuss in Ulm“, blickt Joachim Reck mit Stolz zurück. Seit 1990 ist er Uhrenmachermeister. 1992 hat er sich mit einem Juwelier-Geschäft in Senden selbstständig gemacht. Nun feiert er 30 Jahre mit einem großen Jubiläumsverkauf bis Ende des Jahres.

Ein Highlight bei Juwelier Joachim Reck ist das Trauring Atelier. Das Atelier ist weit über Senden und das Illertal hinaus bekannt und zieht zahlreiche Verliebte an, die sich die Ringe für ein gemeinsames Leben aussuchen möchten. Neben einer großen Auswahl an Trauringen bekannter Hersteller, bietet Juwelier Joachim Reck noch etwas ganz Besonderes: mit dem Trau- und Partnerring-Konfigurator der Firma Gerstner können Kunden ihre Ringe selbst gestalten. Im Rahmen der Jubiläums-Angebote finden bei Juwelier Joachim Reck noch bis zum 15. Dezember die Trauring-Wochen statt – mit besonderen Angeboten für alle Verliebten.

Exzellente Beratung

Bei Juwelier Joachim Reck erhalten die Kunden von den rund sechs Mitarbeitern eine exzellente und individuelle Beratung. Auch bei der Auswahl der Trauringe ist die Beratung kostenlos. Sonderwünsche wie Gravuren oder Umarbeitungen erfüllt das Team von Joachim Reck gern.

