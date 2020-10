Viel Lob für eine mustergültige Denkmalsanierung

Das Alte Kloster in Karlshuld

Schon immer war es ein Hingucker für die Passanten an der Hauptstraße in Karlshuld: Das beeindruckend und zugleich bescheiden anmutende Gebäude direkt neben dem ehemaligen Moorversuchsgut. Die frühere Korbfabrik mit deren angrenzendem Gebäude mit Wirtschaft, Stall und dem dazu gehörigen Grund wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der Ursberger Sankt Josefskongregation vom damaligen Eigentümer Sigmund Freiherr von Pfetten übernommen und zu einem Kloster umgewandelt. Die Räume neben der Wirtschaft wurden zu Wohnräumen des Klosters, in die kurz darauf die ersten Klosterschwestern einzogen und sich von dort aus für das Wohl von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Viele Jahre später verließ die Kongregation den Standort in Karlshuld, auf dem Gelände wurde das Moorversuchsgut eingerichtet.

Ab 1950 wurden dort dann die Klosterwirtschaft und eine angrenzende Metzgerei betrieben, sodass der Platz an der Hauptstraße ein beliebter Treffpunkt bei den Karlshuldern war. Dann folgten viele Jahre Leerstand für das denkmalgeschützte Gebäude, für das nach einem neuen Eigentümer gesucht wurde.

Sanierung wurde beschlossen

Da sollte es für die Donaumoosgemeinde ein Glücksfall werden, dass sich im Herbst 2017 die Cousins Andreas und Frank Wittmann gemeinsam mit ihrem Schwager Jürgen Nowak dazu entschlossen, das alte Kloster zu kaufen und zu sanieren. „Wir haben immer wieder hin und her überlegt, ob wir uns das antun sollen“, erzählt Andreas Wittmann. Doch schließlich waren sie sich einig, der Kauf war beschlossene Sache. Damit war das alte Gemäuer in den besten Händen, die sich die Gemeinde wünschen konnte, denn alle drei sind Experten, wenn es um die Sanierung alter Gebäude geht. Und was die Drei anpacken, das machen sie gründlich und mit viel Herzblut. Dafür sind sie bekannt.

Kreisheimatpfleger Dr. Manfred Veit (rechts) lobt die denkmalpflegerisch hervorragende Arbeit der Eigentümer Andreas Wittmann (links), Frank Wittmann und Jürgen Nowak. Das Gebäude ist eine wertvolle Bereicherung für die Donaumoosgemeinde.

Rekonstruktion der Fassade

Kreisheimatpfleger Dr. Manfred Veit zeigt sich begeistert von der Sanierung des Alten Klosters: „Hier wurde sehr sensibel umgegangen bei Sanierung und Restauration.“ Er führt beispielhaft als von außen sichtbaren Beleg die liebevolle Rekonstruktion der Fenster an, wo sich das Feingefühl und die Hingabe zeigt, mit der hier gearbeitet wurde. Die Fenster trugen ursprünglich gestalterisch abgesetzte Umrahmungen, so genannte Putzfaschen, die jedoch im Laufe früherer Umbauten leider entfernt wurden. Die Bauherren waren bestrebt, den ursprünglichen Zustand des Klosters so weit wie möglich wieder herzustellen und setzten gegen anfängliche Widerstände und mit großem finanziellen Risiko durch, dass diese Umrahmungen wieder angebracht wurden. „Ich bin sehr glücklich, dass die Fassade des Hauses nach vielen Diskussionen im Einklang mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden konnte“, freut sich Veit über die gelungene Rekonstruktion. Schließlich hat sich die mühsame Überzeugungsarbeit gelohnt.

Ein Gebäude als Zeitzeuge

„Das Gebäude hatte fast täglich Überraschungen für uns parat“, erinnern sich die Bauherren und erzählen von einem Blick unter das Gebäude, der alle schaudern ließ. Zunächst dachte man, dort sei ein nie dokumentierter Keller angelegt gewesen, denn unter dem Haus war ein knapper Meter Platz bis zum Untergrund. Doch dann stellte sich heraus, dass dies in erschreckender Weise zeigte, wie sehr das Moor seit dem Bau des Klosters abgesackt war. „Umso erstaunlicher ist es, dass das Haus auf dem darunter liegenden Streifenfundament mit Säulen keinen einzigen Riss hat – unglaublich, wie solide hier gebaut wurde“, zeigt sich Nowak sichtlich begeistert.

Josef von Nazareth, bekannt als Schutzpatron der Zimmerleute, Holzfäller, Jungfrauen und Eheleute, blickt von der Nische über der Eingangstür der alten Klosterwirtschaft aus zufrieden auf Karlshuld herunter. Die gelungen rekonstruierten Fensterumrandungen bringen die Fassade des Alten Klosters wirksam zur Geltung.

Klosterwirtschaft

In den Räumlichkeiten wurde zunächst die Wirtschaft mit Küche im Erdgeschoss saniert, denn diese sollte möglichst bald verpachtet werden und für alle Karlshulder wieder ein beliebter Treffpunkt werden. „Es war für uns ein Glück, dass wir mit Jürgen Meier einen Gastronomen fanden, der alle unsere Ansprüche vereint“, erzählt Frank Wittmann. Meier, der den Bauherr als ausgezeichneter Koch empfohlen wurde, zeigte sich schon bei der ersten Besichtigung begeistert von den Räumlichkeiten, die mit viel Liebe zum Detail restauriert wurden. Er konnte ohne große Überzeugungsarbeit als Pächter gewonnen werden und erarbeitet sich seit etwas über einem Jahr einen guten Ruf im Landkreis.

Aus dem Kloster wird eine Pension

Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten über der Wirtschaftorientierten sich die Eigentümer an der ursprünglichen Nutzung zu Zeiten des Klosters. Es entstand eine Pension mit 13 Zimmern im Obergeschoss, die zweite Etage wird gerade noch mit weiteren Gästezimmern ausgebaut. Detailverliebt wurden in den Räumen die alten originalen Türstöcke und Türen erhalten, Bilder zeigen alte und bekannte Motive aus dem Donaumoos wie Korbflechter, Torfstecher, Moorkolben oder weite Blicke über das verwunschene Moor. Die Zimmer tragen die Namen der früheren Oberinnen im Kloster: wie Clarissa, Lucida, Gilberta oder Georgia, die zwischen 1898 und 1920 hier wirkten. Die Pension hat sich schon gut etabliert in Karlshuld, weiß Andreas Wittmann zu berichten.„Ich war selbst erstaunt, dass die Zimmer so gefragt sind“, erzählt er und führt den regen Andrang vor allem auf die vielen Radwanderer zurück, die das flache Donaumoos gerne mit dem Rad erkunden oder auch einfach nur durchreisen. Sie schätzen es sehr, dass es neben Einkaufsmöglichkeiten auch eine gute Gaststätte und ein angrenzendes Café gibt.

Die Zimmer der Pension „Altes Kloster“ sind mit viel Liebe ins Detail ausgestattet.

Weitere Pläne mit dem Alten Kloster

Vielleicht werden die noch vagen Pläne der Gemeinde umgesetzt, hier in Zukunft wieder einen Maibaum aufzustellen. Damit hätte Karlshuld wieder ein Zentrum, an dem sich wie zu vergangenen Zeiten Alt und Jung treffen können. „Aber das ist noch Zukunftsmusik - wir werden sehen, wie sich alles entwickelt“, blickt Wittmann in die nahe Zukunft. Wenn das Gebäude bis zum Jahresende fertig saniert sein wird, werden die Eigentümer für die Sanierung rund 1,8 Mio. Euro investiert haben. Rund 10 % davon fließen als Förderungen vom Freistaat Bayern, den Rest tragen die Investoren. Diese hohe Summe angepackt zu haben, bereuen Frank und Andreas Wittmann und Jürgen Nowak auf keinen Fall. Auch wenn jetzt mit dem Verpachtender Wirtschaft und der Pension erst einmal wieder Geld verdient werden muss - die Maßnahme ist schließlich ein Gewinn für alle: für Karlshuld und die Einwohner, für die Eigentümer und für den Denkmalschutz. Da sind sich alle einig.

