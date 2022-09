Was war los in der Region? Der große Jahresrückblick 2022

Die Gebietsreform bayerischer Landkreise 1972 hat auch das Augsburger Land betroffen. Zum Jubiläum blickt unsere neue Verlagsbeilage zurück – und in die Zukunft.

Erinnern Sie sich noch? Dem Stätzlinger Towart gelang im März ein besonderes Kunststück: Aus dem Spiel heraus traf er per Kopf. In der Bundesliga ist das erst drei Keepern gelungen. Auch beim den Friedbergern Volleyballern erinnert man sich gerne zurück. Nach schwachem Start in die Saison gelang noch die Qualifikation für die Aufstiegs-Play-Offs für die 2. Liga. Und die Mering Ringer feierten die Meisterschaft in der Gruppenoberliga Süd – ohne eine einzige Niederlage.

Momente 2022: Viel geboten in der Region

Auch in den Gemeinden, Märkten und der Stadt Friedberg war viel geboten. Im Friedberger Schloss ging beispielsweise die erste Sonderausstellung mit dem Titel „Augenblicke. Zeit in der Kunst“ über die Bühne. In einem Erfolgsprojekt der Region, dem Bauernmarkt in Dasing, wurde ein Jubiläum groß gefeiert. Und nicht zu vergessen: In Mering wurde groß gefeiert: Schließlich wurde der Ort vor 1000 Jahren das erst Mal urkundlich erwähnt.

Der Jahresrückblick erinnert auch an Geschehnisse im Landkreis

Und im Landkreis Aichach-Friedberg? Auch da tat sich Erinnerungswürdiges. Etwa die Wiederwahl der Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz. Weniger gern erinnern sich viele an die Großbaustelle auf der B300, die viele zu größeren Umwegen zwang. Das alles und noch viel mehr können Sie in „Momente 2022“, unserem großen Jahresrückblick, nachlesen.