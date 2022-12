Weihnachtsbeilage Friedberg

Der Jahreswechsel steht vor der Tür. Traditionell ist das der Zeitpunkt, um die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen. In der Welt ist viel geschehen – leider auch viel Negatives. Wir haben noch immer mit der Pandemie und deren Folgen zu tun, der Krieg mitten in Europa hat außerdem für großes Leid gesorgt und vorhandene Probleme verstärkt. Natürlich ist auch vor Ort einiges geschehen. Täglich versorgt die Friedberger Allgemeine ihre Leserinnen und Leser mit den lokalen Nachrichten, den guten und auch den weniger guten. In unserem Jahresrückblick „Momente“ halten wir die wichtigsten Geschehnisse von Januar bis Dezember 2022 fest. So erinnern wir an die 1000-Jahre-Feier in Mering, an das Friedberger Volksfest, das nach zweijähriger Pause wieder stattfinden konnte, und an weitere Ereignisse im südlichen Landkreis. Außerdem finden Sie hier zahlreiche Weihnachtsgrüße und gute Wünsche für das kommende Jahr von unseren Anzeigenkunden.