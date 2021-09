Wir suchen die schönsten Weihnachtsmotive

Unterstützt uns auch in diesem Jahr bei der großen Weihnachtskartenaktion und sendet uns eure Weihnachtsmotive. Malt mit eurer Schulklasse, eurer Kindergartengruppe, eurem Verein oder daheim mit Freunden oder Familie.

Für jede gestaltete und zurückgesendete Vorlage spenden wir 0,50 € zugunsten der „Kartei der Not“.



Als Dankeschön für unsere kleinen, fleißigen Helfer prämiert eine Jury bei einer Vorauswahl von ca. 200 Karten die schönsten Weihnachtskarten und vervielfältigt sie als Weihnachtsgruß für Kunden und Geschäftspartner des Hauses.

Als Hauptpreis wird in diesem Jahr eine Familienkarte für das LEGOLAND® Deutschland vergeben. Alle weiteren Gewinner erhalten attraktive Preise unseres Sponsors „Spiel + und Freizeit“.



Sie möchten an der Weihnachtskartenaktion teilnehmen?



Laden Sie folgende Malvorlage herunter und schicken Sie die bemalten und ausgefüllten Vorlagen zurück an das Postfach:

Presse-Druck- und Verlags- GmbH

Betreff: Weihnachtskartenaktion 2021

86133 Augsburg

MALVORLAGE DOWNLOAD

Gerne senden wir Ihnen auch die gedruckten Malvorlagen postalisch zu.

Schicken Sie uns die gewünschte Anzahl an Malvorlagen, sowie Name und Adresse (inkl. Telefonnummer) an weihnachtskarten@augsburger-allgemeine.de oder rufen Sie uns an unter 0821/777 2372 .

Sie erhalten binnen 7 Tagen die Malvorlagen zugeschickt.

Einsendeschluss ist der 10. November 2021.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen