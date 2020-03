Wieder für Sie da!

Wiedereröffnung des Hörgeräte LANGER-Fachgeschäfts im Günzburger Ärztehaus nach Modernisierung!

Nach den Modernisierungsarbeiten empfängt das Hörgeräte LANGER-Team seine Kunden in den neu gestalteten Räumen im Ärztehaus Günzburg in der Ludwig-Heilmeyer-Straße 4. Im Fachgeschäft befindet sich nun auch eines der 14 Hörgeräte LANGER-Kinderhörzentren. Neben der gleichermaßen angebotenen Versorgung von Erwachsenen werden auch Kinder und Jugendliche beraten und mit geeigneten Hörsystemen versorgt. Die speziell dafür ausgebildete Pädakustikerin Frau Simone Speidel führt dabei Hörprüfungen unter Berücksichtigung kindgerechter Verfahren durch. Für eine einwandfreie Sprachentwicklung eines Kindes ist gutes Hören ganz besonders wichtig. Die Anpassung spezieller Hörsysteme für Kinder stellt hohe Anforderungen an die Audiologie, erfordert viel Erfahrung und ein großes Maß an Einfühlungsvermögen. Wir bieten unsere Leistungen in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit HNO- und Kinderärzten, Kliniken, Eltern, Logopäden und anderen pädakustischen Beratungsstellen an.

Qualität verbindet!

Seit der Gründung des ersten Hörgeräte LANGER Fachgeschäfts vor über 30 Jahren in Günzburg setzt sich das Hörakustiker-Team als langjähriger erfahrener und regionaler Anbieter mit viel Feingefühl und tiefgehendem Verständnis für die Anliegen und Wünsche seiner Kunden ein.

Ein kostenloser und unverbindlicher Hörtest kann darüber Aufschluss geben, wie es um die eigene Hörgesundheit steht und ob eine Versorgung mit Hörsystemen zu empfehlen ist. Nach einer Hörsystem-Versorgung wird ein noch größeres Betreuungs- und Servicespektrum geboten. Kunden, die ihr Hörsystem nicht bei Hörgeräte LANGER gekauft haben, sind ebenfalls herzlich willkommen. Das Fachpersonal kann Einstellungen von Hörsystemen aller Hersteller vornehmen. „Die Zufriedenheit meiner Kunden macht mich glücklich!“ sagt Rudolf Langer, Inhaber und Hörakustikmeister. Herr Langer trägt selbst Hörgeräte mit der neuen AKKU-Technologie und schätzt daran besonders den Komfort der Geräte.

Unsere Kunden schätzen am Fachgeschäft im Ärztehaus Günzburg besonders die kurzen Wege zum Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, welcher sich im selben Gebäude befindet. Außerdem profitieren Sie von den kostenfreien Parkmöglichkeiten. Wer die Vorzüge der Innenstadt genießen möchte, den empfängt das Team von Hörgeräte LANGER gerne in seinem Fachgeschäft am Bürgermeister-Landmann-Platz 10.

Terminvereinbarungen sind telefonisch und online unter www.hoergeraete-langer.de möglich.

Themen folgen