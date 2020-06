Zurück zu den Wurzeln

Im Augsburger Land verwirklichen vier Holzbaufirmen die Wohnträume ihrer Kunden

Von bim/nlk/sgr

Immer häufiger entscheiden sich Bauherren für ein Haus aus Massivholz. Was sie überzeugt, sind die starken Argumente des Werkstoffs. So schätzen viele Häuslebauer das angenehme Wohnklima, die schnelle Bauzeit und die Umweltfreundlichkeit des nachwachsenden Rohstoffs. Wer sich für ein Massivholzhaus entschieden hat, findet im Landkreis Augsburg vier kompetente Partner: Schreier Zimmerei-Holzbau in Thierhaupten, Reiter & Rohrer Holzbau in Oberottmarshausen, Strehle Holzbau und Bedachungen in Deubach und Holzbau Hillebrand in Gersthofen. Sie gehören der Kooperationsgemeinschaft „Das Massivholzhaus“ an und bieten ihren Kunden eine kompetente und termingenaue Abwicklung ihrer Bauvorhaben.

Nachhaltiges Wohnen

Im Vergleich mit Häusern aus Beton oder Ziegeln punktet die Massivholzbauweise besonders in Sachen Umweltfreundlichkeit. „Gerade im Zeitalter hoher Heizkosten und im Hinblick auf den Schutz der Umwelt vor Treibhausgasen kommt dem Holz große Bedeutung zu“, erklärt Bernhard Strehle aus Deubach. „Schon bei relativ geringen Wandstärken wird bei den Massivholzhäusern ein hoher Dämmwert erreicht.“ Das spart nicht nur Geld, sondern macht diese Bauweise ökologisch besonders wertvoll.

Die Experten für alle Fragen rund um den Bau von Massivholzhäusern (von links): Andreas Hillebrand, Adolf Schreier, Bernhard Strehle und Norbert Rohrer. Bild: Marcus Barnstorf

Modernes Design

Bei der Fertigung wird das Brettsperrholz bereits im Werk verarbeitet und dann in trockenem Zustand zur Baustelle gebracht. Moderne Massivholzhäuser sind nahe verwandt mit dem traditionellen Blockhaus. „Dank variabler Module ist aber eine ganz individuelle Gestaltung möglich, die die Handschrift des Bauherrn trägt“, betont Andreas Hillebrand. Ist die Planung des Traumhauses abgeschlossen, geht alles ganz schnell: „Die verzugsfreien Elemente lassen sich schnell aneinanderbauen, sodass in wenigen Tagen ein regendichter, trockener Rohbau steht“, versichert Adolf Schreier.

Auch während des anschließenden Innenausbaus ist Baufeuchte ein Fremdwort, da nur genormtes und sorgfältig getrocknetes Holz verwendet wird. „Das funktioniert ganz ohne Chemie“, weiß Norbert Rohrer aus Oberottmarshausen. Gerade Allergiker entscheiden sich deshalb oft bewusst für den Bau eines Holzhauses.

Auf einen Blick

Informationen, Musterhäuser und Referenzen gibt es bei:

Holzbau Hillebrand

www.holzbau-hillebrand.de

Reiter & Rohrer Holzbau

info@reiter-rohrer.de

Schreier ZimmereiHolzbau

www.zimmerei-schreier.de

Strehle Holzbau & Bedachungen

www.holzbau-strehle.de

www.dasmassivholzhaus.com

Themen folgen