vor 4 Min.

1,5 Millionen Euro für bessere Kernspin-Röhre

MRT-Gerät an der Universitätsklinik Ulm. Im Zuge des Reinhart Koselleck-Projekts will Plenio unter anderem solche Geräte optimieren.

Ein Ulmer Forscher bekommt selten vergebene Fördergelder. Die Quantentechnologie steht dabei im Zentrum. Von der könnten künftig viele profitieren.

In einem winzigen Blutstropfen nach Krankheitsmarkern fahnden, die Struktur und Dynamik einzelner Proteine im Körper aufklären oder hochgenaue chemische Analysen von Oberflächen durchführen. Bisher sind Anwendungen der Kernspinresonanz wie die medizinische MRT-Bildgebung oder die NMR-Spektroskopie nicht sensitiv genug, um solche Untersuchungen zu ermöglichen.

Doch nun will Professor Martin Plenio den Weg zur Kernspinresonanz auf der Mikro- und Nanoskala mithilfe der Quantentechnologie ebnen. Für dieses innovative, aber auch riskante Forschungsvorhaben hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dem Theoretischen Physiker ein Reinhart Koselleck-Projekt und über 1,5 Millionen Euro für fünf Jahre bewilligt: Im Rahmen dieser sehr selten vergebenen Forschungsförderung haben durch besondere wissenschaftliche Leistungen ausgewiesene Forschende die Möglichkeit, relevanten Fragestellungen mit unklaren Erfolgsaussichten nachzugehen.

Die neuartigen Geräte könnten auch beim Hausarzt stehen

Die Kernspinresonanz bildet die Grundlage der NMR-Spektroskopie, einer Standardmethode zur Untersuchung von Atomen und Molekülen in den Naturwissenschaften, sowie der medizinischen Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie (MRT). Diese Anwendungen nutzen Kernspins, um die Struktur der molekularen magnetischen Umgebung aufzuklären. Allerdings sind derzeitige Geräte, die in Forschungseinrichtungen oder Krankenhäusern eingesetzt werden, nicht sehr empfindlich und benötigen extrem starke Magnetfelder. „Die relativ geringe Sensitivität heutiger NMR-Geräte führt zu einem ungünstigen Signal-zu-Rauschen-Verhältnis und schränkt ihre Anwendbarkeit bei kleinen Proben stark ein“, erläutert Plenio, Leiter des Instituts für Theoretische Physik an der Universität Ulm. Im Zuge des Reinhart Koselleck-Projektes will Plenio die Grenzen der Kernspinresonanz mit Quantentechnologie überwinden. Ziel sind kleine, kosteneffiziente NMR-Geräte, die einfach zu handhaben sind, und auch beispielsweise in der Hausarztpraxis Anwendung finden können.

Den idealen Rahmen für das Reinhart Koselleck-Projekt bietet das Zentrum für Quanten- und Biowissenschaften (ZQB), das zeitnah bezogen und an diesem Freitag offiziell übergeben wird. In dem einzigartigen Forschungsbau werden Naturwissenschaftler, Molekularmediziner und etwa Ingenieure Tür an Tür arbeiten. (az)