vor 18 Min.

1,7-Millionen-Euro-Auftrag für Ulmer Firma Exxellent Solutions

Exxcellent Solutions zieht Ausschreibung von Bundesministerium an Land. Das steckt dahinter.

Die Ulmer IT-Firma Exxcellent Solutions hat eine öffentliche Ausschreibung zur Entwicklung der Online-Plattform „hoch & weit – Das Weiterbildungsportal der Hochschulen“ der deutschen Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gewonnen. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte und auf vier Jahre angelegte Projekt wird einen tagesaktuellen Überblick der hochschulischen Weiterbildungsangebote aller Hochschulen in Deutschland bieten. Insgesamt investiert der Bund 1,7 Millionen Euro in die neue Plattform. Dazu Gerhard Gruber, Geschäftsführer: „Wir freuen uns sehr, den Zuschlag für die Umsetzung des Projekts erhalten zu haben. Maßgeschneiderte Software-Lösungen sind das Markenzeichen unseres Unternehmens, darin haben wir jahrelange Erfahrung.“

Das HRK-Projekt wurde Anfang 2020 ins Leben gerufen. Das Ziel ist die Bereitstellung einer bundesweit zentralen Plattform, die über die Möglichkeiten, sich an den Hochschulen weiterzubilden, informiert.

Die teilnehmenden Hochschulen können ihre Angebote voraussichtlich bereits ab Mitte 2021 selbst in die Datenbank eintragen. Anfang 2022 wird das Weiterbildungsportal der Hochschulen der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die gebündelten Informationen zu den Bildungsangeboten lassen sich dann online einsehen und recherchieren. Die Plattform wird von der Hochschulrektorenkonferenz (www.hrk.de) organisatorisch betrieben. Die HRK repräsentiert 268 Mitgliedshochschulen, in denen rund 92 Prozent aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert sind.. (AZ)

