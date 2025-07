1. Zant-Festival beginnt am Donnerstag: Diese Veranstaltungen kosten keinen Eintritt

Tanz für alle. Das gibt es dieses Wochenende beim ersten Zant-Festival im Roxy. Mit dem Tanzlabor hat das Roxy in den vergangenen Jahren eine international beachtete Institution für modernen Tanz geschaffen – eine Kunstform, der gern nachgesagt wird, eher ein Nischenpublikum anzusprechen. Zant will Tanz nun auch einem breiten Publikum zugänglich machen. Wer neugierig ist, kann von Donnerstag bis Sonntag rund ums Roxy gut 30 der mehr als 50 Festivalveranstaltungen umsonst besuchen.

Zum Zant-Festival reisen Tänzerinnen und Tänzer aus fünf Kontinenten und 19 Ländern an. Das Programm ist vollgepackt mit Aufführungen, Konzerten, Workshops und Networkevents. Auch für Familien gibt es einige Gratis-Veranstaltungen. Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr findet ein Kinderprogramm von Kontiki auf der Wiese neben dem Roxy statt. Zudem gibt es dort Tanzworkshops für Kinder (Samstag 16:15 Uhr, Sonntag 16:45 Uhr) und das Kindertanzstück „Und mache mir die Welt“ auf der Pop-Up-Bühne (Samstag 15:15 Uhr, Sonntag 15:45 Uhr).

Festivalbiergarten und Pop-Up-Bühne mit buntem Programm

Für das erwachsene Publikum wird der Soundgarten für die Zeit des Zant zum Festivalbiergarten, Donnerstag und Freitag öffnet er jeweils um 17 Uhr, Samstag und Sonntag um 14 Uhr. Dort gibt es bei freiem Eintritt Konzerte und DJ-Sets, verschiedene Foodtrucks ergänzen das kulinarische Angebot. Unter anderem tritt dort am Freitag um 21.30 Uhr die Schweizer Punk- und Popband Ikan Hyu auf, am Samstag um 14 Uhr Cuervo Cuervo aus Argentinien und den USA mit Folktronica und Psychdelic Latin Fusion. Mit einem Popschorle-Abend am Samstag beteiligt sich auch der Roxy-Nachbar Popbastion am Festival. Los geht es dort um 18:45 Uhr mit Haphazard und Rockmusik aus den 70ern.

Die Pop-Up-Bühne, die auf dem Parkplatz vor dem Roxy aufgebaut wird, gehört dafür ganz den Tanzperformances. Am Freitag startet das Tanzprogramm um 18 Uhr mit Elvis Elazu aus Uganda. Seine Choreografie heißt „Present Tense“ (auch Samstag 16:45 Uhr und Sonntag 15 Uhr). Die italienische Choreografin Sara Scarella ist mir ihrer Produktion „Myself/Yourself“ am Freitag um 18:30 Uhr und am Sonntag um 17:45 Uhr auf der Bühne zu sehen. Außerdem zeigen fünf weitere Choreografen ihre Stücke auf der Pop-Up-Bühne – vorbeischauen lohnt sich während des Festivals fast immer, die Pop-Up-Bühne ist gut bespielt. Am Samstag gibt es dort von 14 bis 15 Uhr auch den kostenlosen Tanzworkshop „Gaga/People Class“ mit Smadar Goshen.

Highlights im Bezahlprogramm

Auch im Bezahlprogramm wartet Zant mit einigen Highlights auf, etwa die Show me your moves-Gala zur Festivaleröffnung am Donnerstagabend um 20 Uhr. Tänzerinnen und Tänzer aus der Region zeigen am Samstag ab 18 Uhr bei „#Tanz - Made in Ulm“ ihr Können.

Info: Ausführliches Zant-Programm unter roxy.ulm.de/tanzlabor/zant.