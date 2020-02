vor 4 Min.

10.000 Besucher bei den Neu-Ulmer Orchideentagen

Am Wochenende fanden die mittlerweile 20. Neu-Ulmer Orchideentage im Edwin-Scharff-Haus statt. Die Veranstalter ziehen eine sehr positive Bilanz.

Die 20. Neu-Ulmer Orchideentage wurden während der drei Ausstellungstage – von Freitag bis Sonntag – von rund 10.0000 Botanikfreunden besucht. „Die Besucherzahl zeigt den hohen Stellenwert, den die Orchideentage in Neu-Ulm haben“, kommentiert Edwin–Scharff-Haus Geschäftsführer Manfred Weise den Ansturm. Seit 40 Jahren veranstaltet das Edwin-Scharff-Haus in Zusammenarbeit mit der Deutschen Orchideen Gesellschaft (DOG), im Zwei-Jahres-Rhythmus, diese hochkarätige Ausstellung, zu der Orchideenfreunde aus ganz Europa anreisten.

Bereits am Eröffnungstag konnten die Organisatoren rund 1900 Besucher verzeichnen – ein neuer Rekord. Größter Andrang herrschte aber vor allem am Sonntagnachmittag, als nahezu die Hälfte der Gesamtbesucherzahl gezählt wurde. Im Vergleich zu den vergangenen Orchideentagen im Jahre 2018 hat sich der Andrang um rund 1000 Besucher gesteigert.

DOG-Präsident Bernd Treder, freute sich nicht nur über den Andrang, sondern vor allem auch darüber, dass sich erneut bestätigte, was er zuvor immer betont hatte: Die am Sonntagabend in Neu-Ulm zu Ende gegangene Schau sei die qualitativ Beste gewesen, die bislang stattfand. Treder: „Die Preisrichter vergaben nicht weniger als 194 Medaillen.“ Des Weiteren überreichte Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg insgesamt zehn Ehrenpreise für besondere Leistungen, gestiftet von der Stadt Neu-Ulm. „Das alles zeigt, dass hier an der Donau die Qualität Vorrang hat“, betont Treder. Diese Tatsache habe sich, so der DOG-Sprecher, auch im Kaufinteresse der Besucher niedergeschlagen. (az)

