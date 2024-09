Zehn Jahre Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse: Was die Beratungsstelle leistet und was zur Feier geplant ist

Ohne Ehrenamtliche ginge in Vereinen, diversen Organisationen oder sozialen und karitativen Einrichtungen fast gar nichts. Auch in Neu-Ulm nicht. Für diejenigen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten, aber nicht so genau wissen, wo sie vielleicht gebraucht werden, gibt es im Familienzentrum in der Kasernstraße die Ehrenamtsbörse. Die ist jetzt bereits zehn Jahre alt und wird das am Donnerstag, 19. September, in der Hochschule Neu-Ulm feiern. Unter anderem um 17 Uhr mit einem Fachvortrag von Professor Jens Kolb zum Thema „Künstliche Intelligenz im Ehrenamt“.

