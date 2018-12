01.12.2018

100 Jahre Bernstein

Ulmer Philharmoniker spielen zweimal

Zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein erinnern die Philharmoniker und Generalmusikdirektor Timo Handschuh mit dem zweiten Philharmonischen Konzert der Spielzeit am Dienstag, 4. Dezember, und am Mittwoch, 5. Dezember, jeweils um 20 Uhr im CCU an das Jahrhundert-Genie. Für den zweiten Termin gibt es noch ausreichend Karten.

Leonard Bernstein galt nicht nur als erstklassiger Pianist, gefeierter Dirigent und unermüdlicher Musikvermittler, sondern auch als Komponist, der sich der Sinfonik und Kammermusik mit derselben Ernsthaftigkeit widmete wie der Oper, der Operette und dem Broadway-Musical. Im CCU erklingen seine „Sinfonischen Tänze“, die weit mehr sind als ein orchestrales Potpourri aus der „West Side Story“, die „Serenade“ von 1954 (Violinsolist: Tamás Füsezi) und dazu die dritte Sinfonie seines väterlichen Freundes Aaron Copland. (az)

Karten für den Mittwoch sind an der Theaterkasse oder unter theater-ulm.de erhältlich.

