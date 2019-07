vor 31 Min.

100 Jahre Fußball: Der FV Senden feiert sich – und mit anderen

Bei einem Galaabend blicken zahlreiche Gäste auf die Verdienste im Verein zurück. Ehrungen standen im Zentrum der Feier.

Von Angela Häusler

Vorsitzender André Lutz betonte in seiner Begrüßungsrede beim Jubiläums-Galaabend vor gut 200 geladenen Gästen den Kern des Jubiläums des FV Senden: „Einen Verein zu gründen, ist relativ leicht, ihn 100 Jahre am Leben zu halten, das ist schwer.“ Gemeinsam blickten sie auf ein Jahrhundert Vereinsgeschichte zurück, feierten vereinsinterne Rekordhalter und auch den Fußball an sich. 22 Spieler, ein Schiedsrichter, ein Ball – eigentlich eine unspektakuläre Szenerie. Für Fußballer und Fußball-Fans aber ist dieser Sport oft genug „ein Wechselbad der Gefühle“, wie Lutz erklärte, und genau diesem widme sich der FV Senden heute wie damals mit gleichbleibender Begeisterung. Seit der Gründung am 28. Juni 1919 habe der Verein viel „Freud und Leid“ erlebt. Davon zeugte auch die Ausstellung, die die Vereinsmitglieder im Foyer des Bürgerhauses für die Besucher aufgebaut hatten. Zahlreiche Dokumente, Pokale und Trikots aus vergangenen Tagen stellte der Verein zwei Tage lang an reich bestückten Infowänden aus – und schon am Samstag zogen die Exponate zahlreiche Interessierte an, die freudig sich selbst oder Bekannte aus früheren Zeiten auf Mannschaftsbildern oder Spielerlisten entdeckten.

So konzentrierte man sich beim Abendprogramm vor allem auf die Gegenwart: Radiomoderator Andi Scheiter führte kurzweilig durchs Programm, zu dem die Auftritte zweier besonderer Ballkünstler gehörten: Die Freestyle-Fußballer Camille und Dana Hauser bewiesen auf der Bühne perfekte Koordination und enormes Ballgefühl. Eine engagierte Darbietung zeigten auch die Nachwuchsspieler des FV Senden, die als lautstarker Kinderchor die Fußball-Hymne des Vereins vortrugen. Angetan natürlich in den Vereinsfarben schwarz und blau.

Mehr als 500 Spiele für den FV Senden

Und eine ganze Reihe an Gratulanten kam zu Wort. „Ganz schön alt geworden und dabei unglaublich jung geblieben“, sei der FV, sagte Sendens Bürgermeister und Schirmherr des Abends, Raphael Bögge. Der Verein habe sich zu einem „Rückgrat der Stadt“ entwickelt und sei für viele Sendener zur zweiten Heimat geworden. Als „beachtliche gemeinsame Leistung“ bezeichnete Erich Winkler, Vorsitzender des Sportkreises Neu-Ulm im Bayerischen Landessportverband, das Jubiläum. Der FV können nun in „Freude, Stolz und Dankbarkeit“ feiern. Die Leistung der vielen ehrenamtlichen Akteure würdigte auch Manfred Merkle vom Württembergischen Fußballverband, der darüber hinaus die Gratulation des Deutschen Fußballbunds überbrachte. Ehrungen standen im Zentrum der Feier. Ausgezeichnet wurden Fußballer, die mehr als 500 Spiele für den FV Senden absolviert haben, und Funktionsträger. Seine Ehrung erhielt auch André Lutz, der dem FV Senden seit 20 Jahren vorsteht und sich schon beim Amtsantritt stark engagiert habe, als der Verein Ende der 90er-Jahre finanziell in Schieflage gekommen war, so Laudator Klaus Baur.

In den vergangenen Jahren habe der FV zukunftsweisende Investitionen in seine Anlage und das Vereinsheim mit Gaststätte getätigt, berichtete Baur. Der FV hat heute rund 400 Mitglieder. Viele davon werden sich in den nächsten Wochen einbringen, wenn der Verein seine Jubiläums-Events durchführt.