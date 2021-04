100 km/h schneller als erlaubt: Polizei erwischt Raser auf A8 bei Ulm/Elchingen

Die Polizei hat auf der A8 zwei Raser erwischt. Sie waren im Baustellenbereich viel zu schnell unterwegs. Jetzt kommen auf sie satte Strafen zu.

Der Blitzmarathon in Bayern ließ die beiden Fahrer offensichtlich unbeeindruckt: Auf der A8 bei Ulm/ Elchingen hat die Polizei hat am Freitag zwei Raser mit massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt. Auf sie warten jetzt eine Geldstrafe und mehrmonatige Fahrverbote.



So fuhr ein Videofahrzeug der Polizei gegen gegen 11.14 Uhr im Baustellenbereich der A8 zwischen Riedheim bei Leipheim und dem Elchinger Kreuz einem Pkw der Marke BMW hinterher. Dabei stellten sie fest, dass der 34-jährige Fahrer statt der erlaubten 80 km/h mit 185 km/h unterwegs war. Mit Toleranzabzug bleiben immer noch 175 km/h übrig.

Die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auf dem Videogerät aufgezeichnet, so dass dem Fahrer keine Ausrede mehr nützt. Ihn erwartet neben einem Bußgeld von 1200 Euro noch ein dreimonatiges Fahrverbot.

Etwas später stellten die Beamten auf der A8 zwischen Leipheim und dem Elchinger Kreuz ebenfalls im Baustellenbereich einen 37-jährigen Pkw-Fahrer fest, der mit 154 km/h unterwegs war. Auch hier war wegen der Baustelle die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt. Auch dieser Verstoß wurde aufgezeichnet. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige in Höhe von 880 Euro und ein Fahrverbot von zwei Monaten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: