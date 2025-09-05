100 Liter Öl ausgelaufen: Lkw-Fahrer sicherte seine Ladung nicht

Öltropfen auf dem eigenen Parkplatz oder in der Garage – viele kennen das. Wenn sich Öl erst einmal auf dem Untergrund festsetzt, ist es schwer zu entfernen. Wenn aber rund 100 Liter Mineralöl auslaufen, ist das eine ganz andere Sache. So passierte es einem Lkw-Fahrer aus der Türkei am vergangenen Donnerstag in Ulm.

Mit fünf Transformatoren beladen, fuhr der 32-jährige Mann mit seinem Mercedes Sattelzug aus der Türkei nach Deutschland. Beim Zollamt in der Daimlerstraße wollte er seine Ladung verzollen. Die Transformatoren waren jedoch nicht ausreichend gesichert. Beim Einfahren auf das Grundstück verrutschte die Ladung. Dabei kippte auch einer der Transformatoren um und über hundert Liter Mineralöl liefen auf den Hof des Zollamtes aus.

Kleine Strafe für den Fahrer trotz intensiver Maßnahmen

Die Feuerwehr Ulm rückte mit sieben Fahrzeugen und 19 Personen an. Die Einsatzkräfte banden das ausgelaufene Öl. Auch die Umweltbehörde der Stadt Ulm war vor Ort. Die umfangreichen Maßnahmen dauerten einige Stunden an. Anschließend wurde ein Unternehmen mit dem Bergen und Umladen der Ladung beauftragt. Der aus dem Ausland stammende Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 200 Euro bezahlen. (AZ)