1000 Quadratmeter Feld entzünden sich in Niederhausen

Ein abgeerntetes Stoppelfeld an der Niederhausener Straße im Pfaffenhofer Ortsteil Niederhausen hat sich am vergangenen Freitagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache entzündet. Wie die Polizei mitteilt, breitete sich der Brand auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern aus.

Er wurde von den Feuerwehren Pfaffenhofen und Beuren gelöscht. Da das Feld bereits abgeerntet war, entstand laut Polizei kein Sachschaden. (AZ)