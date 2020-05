vor 2 Min.

10000 Euro Schaden bei Brand auf Firmengelände

Eine Hydraulikpresse eines Neu-Ulmer Betriebs fängt aus unbekannten Gründen Feuer

Auf dem Gelände eines Milchverarbeitungsbetriebes in der Reuttier Straße ist am Montag gegen 15 Uhr ein Papiercontainer mit Hydraulikpresse aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Aufgrund starker Rauchbildung musste ein angrenzendes Produktionsgebäude geräumt werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Angestellten wieder an die Produktionsstätte zurückkehren, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Sachschaden an der Hydraulikpresse beläuft sich auf ungefähr 10000 Euro. (az)