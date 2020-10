vor 31 Min.

106 statt der erlaubten 50 km/h: Polizei stoppt Raser auf B10 in Ulm

Bei Kontrollen in Ulm und auf der B311 bei Untermarchtal hat die Polizei viele Verkehrssünder gestoppt. Unter anderem einen schnellen Autofahrer auf der B10.

Auf der B311 hatten die Polizisten am Donnerstag vorrangig Temposünder im Visier. Während den Geschwindigkeitsmessungen am Vormittag ertappten die Beamten fünf Autofahrer die mindestens 21 km/h zu schnell fuhren. Gegen 11 Uhr stoppten sie einen 41-Jährigen mit seinem Toyota. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern fuhr dieser 139 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg.

In Ulm setzten die Beamten den Schwerpunkt am Nachmittag auf nicht angegurtete und telefonierende Autofahrer. Insgesamt ahndete die Polizei elf Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und 14 telefonierende Fahrzeuglenker.

In den frühen Nachtstunden überwachte die Polizei den Verkehr auf der B10 in bei der Wallstraßenbrücke. Dort sind 50 km/h erlaubt. Zehn Fahrer waren mit mindestens 81 Stundenkilometern unterwegs. Sie müssen jetzt mit Bußgeldern, Fahrverboten und Punkten im Zentralregister rechnen. Den Spitzenwert markierte ein Autofahrer der mit 106 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h gestoppt wurde.

