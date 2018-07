12:15 Uhr

13-Jähriger ertrinkt im Schützensee in Elchingen

Bei einem Badeunfall ist am Sonntag ein 13-Jähriger gestorben.

Tragischer Badeunfall am Sonntagnachmittag: Im Schützensee in Elchingen ist ein 13-jähriger Junge ertrunken.

Ein 13-jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag bei einem Badeunfall am Schützensee in Elchingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit zwei jüngeren Geschwistern sowie einer Nachbarin und deren Kind beim Baden. Nachdem alle das Wasser verlassen hatten, ging der 13-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand erneut ins Wasser.

Die Wasserwacht suchte sofort nach dem Jungen

Als er nach einiger Zeit nicht zurückgekehrt war, suchte die Frau nach ihm und verständigte schließlich vor Ort die Wasserwachtbereitschaft, die daraufhin ebenfalls sofort nach dem Kind suchte. Später wurden weitere Rettungskräfte hinzugezogen.

Ein Rettungstaucher des Technischen Hilfswerks fand den Jungen schließlich leblos im See und rettete ihn aus dem Wasser. Obwohl eine sofortige Reanimation eingeleitet wurde, verstarb der Junge später im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der exakten Umstände des Vorfalls aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen wird auch sein, wie sicher der Junge schwimmen konnte. Die Staatsanwaltschaft Memmingen wird in die Ermittlungen eingebunden. Nach ersten Erkenntnissen ertrank der Junge.

Im Einsatz waren die Wasserwacht, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Außerdem die Neu-Ulmer Polizei, die die Ermittlungen der Kriminalpolizei übergaben. (AZ)

