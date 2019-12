vor 23 Min.

15 Verletzte wegen Shisha-Betrieb?

Behörden ermitteln nach Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid

15 Menschen haben in der Nacht auf Samstag in der Karlstraße eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Behörden prüfen demnach, ob ein nicht genehmigter Shisha-Betrieb ursächlich für die Verletzten ist.

Am Samstagmorgen rückten Einsatzkräfte zu dem Mehrfamilienhaus aus. In dem Gebäude wohnen etwa 30 Menschen, im Erdgeschoss befinden sich Gastronomiebetriebe. Ein Bewohner hatte wegen gesundheitlicher Beschwerden den Rettungsdienst gerufen. Der untersuchte die anwesenden Bewohner und stellte bei 15 von ihnen Kohlenmonoxid-Vergiftungen fest. Weitere Untersuchungen sollen erhöhte CO-Werte im Blut ergeben haben. Die Verletzten sind zwischen fünf Monaten und 39 Jahren alt. 14 sind nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt, ein Baby eher schwer. Beim Rettungseinsatz schlugen die CO-Melder der Helfer an, weshalb die Feuerwehr nachalarmiert wurde. Die stellte in einer der Wohnungen starken „Shisha-Geruch“ fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fand in der Nacht in der Gaststätte möglicherweise ein Shisha-Betrieb statt. Der sei aber von der Behörde noch gar nicht genehmigt gewesen. Die Stadt Ulm schloss den Betrieb sofort. Spezialisten der Polizei ermitteln nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft gegen den Gaststättenbetreiber. Auch ein Sachverständiger soll beauftragt werden.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Sie fragt: Wer kann Angaben zu einem möglichen Shisha-Betrieb in der Gaststätte an der Karlstraße in den vergangenen Wochen und Tagen machen? Wer war in der Nacht zum Samstag in der Gaststätte? Wer kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/188-3812 bei der Polizei zu melden. (az)

