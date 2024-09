15-jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall mit Auto der Eltern und flieht

Ein 15 Jahre alter Junge nahm nach Angaben der Polizei ohne Wissen seiner Eltern deren Auto in Gebrauch und bewegte sich mit diesem im Stadtgebiet von Schelklingen umher.

Tief in der Nacht, gegen 4.12 Uhr am frühen Sonntag, wollte der junge Mann der freilich keinen Führerschein hatte, von der Blaubeurer Straße in die Stadtschreibereistraße abbiegen. Hierbei übersah er den BMW einer 50-jährigen Frau, die mit ihrem 19-jährigen Sohn entgegenkam.

Beide Autos prallten im Einmündungsbereich zusammen. Der 15-Jährige entfernte sich mit dem Wagen von der Unfallstelle, konnte im Rahmen der Fahndung jedoch durch die eingesetzten Beamten des Polizeirevieres Ehingen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 19 Jahre alte Beifahrer des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik transportiert. (AZ)