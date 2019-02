22:00 Uhr

16-Jähriger bricht in Bank ein und stiehlt Firmenwagen

Eine Videoaufnahme entlarvt den Täter. Am nächsten Tag nehmen ihn Beamten in der Weißenhorner Innenstadt fest.

Schneller Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei in Weißenhorn: Die Beamten haben am Mittwochabend einen Jugendlichen festgenommen, der in der Nacht zuvor in eine Bank eingebrochen war und mit einem Firmenwagen eine Runde gedreht hatte.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Neu-Ulm verschaffte sich der Täter über den Vorraum gewaltsam Zutritt in eine Bank. Dort versuchte er, den Tresorraum zu öffnen. Doch das Vorhaben schlug fehl. Stattdessen wurde der Täter in einem Büro fündig: Dort entwendete er einen Schlüssel für den Firmenwagen, der vor der Bank abgestellt war. Mit diesem Auto drehte der Einbrecher eine Runde – und richtete einen Schaden in Höhe von 15.000 Euro an.

Mit dem Auto hat er offensichtlich eine Hauswand touchiert

Am Mittwochmorgen wurde das Auto ganz in der Nähe des Kreditinstitutes gefunden. Es war beschädigt. Vor dem Abstellen des Wagens hatte der Fahrer damit offensichtlich eine Hauswand touchiert.

Am Mittwochabend fiel Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn schließlich eine Person in der Innenstadt von Weißenhorn auf, die eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Mann auf den Videoaufnahmen der Bank hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den Einbrecher handelte. Dem Polizeibericht zufolge räumte der 16-Jährige die vorgeworfenen Taten ein. Diese wurden nun angezeigt. (az)

