19:03 Uhr

17-Jähriger auf irrer Fahrt mit geklautem Auto

Ein bekiffter Jugendlicher hat sich einigen Ärger eingehandelt: Er klaut erst ein Auto und baut dann damit mehrere Unfälle.

Ein bekiffter 17-Jähriger hat sich in der Nacht zum Sonntag einigen Ärger eingehandelt. Zunächst stahl er laut Polizei den Autoschlüssel eines Familienangehörigen und ging mit dessen Wagen auf eine Spritztour.

Er kam jedoch nicht weit: Im Blausteiner Stadtteil Wippingen rammte er das Auto einer 50-Jährigen. Diese blieb zwar unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden von 6000 Euro. Der jungen Fahrer zeigte sich wenig beeindruckt und fuhr einfach weiter. Auf seiner Fahrt rammte er noch eine Straßenlaterne in Wippingen.

Zeugen konnten den 17-Jährigen festhalten

Zurück in Blaubeuren, setzte er seine unkontrollierte Fahrt weiter: In der Marktstraße kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Innenhof eines Anwesens. Dort rammte nacheinander zwei abgestellte Autos, eines davon wurde durch den Aufprall gegen einen Transporter geschoben. Dadurch kamen weitere 11000 Euro Sachschaden hinzu.

Der Chaosfahrer hatte aber nicht genug. Er fuhr weiter in Richtung Schelklingen, doch auf dem Weg verlor das mittlerweile ziemlich derangierte Auto einen Vorderreifen. Zeugen gelang es schließlich, den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung des jungen Mannes fest, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. An dem von ihn entwendeten Familienauto war bei seiner Irrfahrt ein Schaden von ungefähr 8000 Euro entstanden. (az)