17-jähriger Traktorfahrer reißt mit Gespann Bahnschranke ab

Der Anhänger eines Traktors steht noch auf den Gleisen, als die Schranke sich senkt. Deshalb fährt der Landwirt am Steuer los und verursacht einen Unfall.

Ein junger Landwirt hat am Samstag in Blaubeuren eine Bahnschranke beschädigt. Der 17-Jährige fuhr gegen 11 Uhr mit einem Traktor mit Anhänger über den Bahnübergang in der Bruckfelsstraße. Verkehrsbedingt musste er anhalten, als er mit dem Anhänger noch auf den Gleisen stand. Als die Schranke sich senkte, fuhr er los und riss diese ab, so die Polizei. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Laut Polizei hätte er bei unklarer Verkehrslage nicht auf den Bahnkörper fahren dürfen. Außerdem hat er sich nicht rechtzeitig um die Schadensregulierung gekümmert.

Die Polizei hat nach dem Unfall Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei hatte bereits die Ermittlungen übernommen und die Bahn war mit der Schadensbeseitigung im Gange, als der Verantwortliche sich zur Polizei begab. Deshalb wertete die Staatsanwaltschaft dies als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und dem jungen Mann wurde der Führerschein abgenommen. (AZ)