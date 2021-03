10:17 Uhr

18-Jähriger Drogenkonsument zeigt Polizist in Ulm sein Geschlechtsteil

Zwei junge Männer nahm die Polizei am Mittwoch in Ulm vorläufig fest.

Bei einer Kontrolle in Ulm von aggressiven jungen Männern hat die Polizei in Ulm mehr zu tun, als ihr lieb ist.

Bei einer Kontrolle in Ulm hatte die Polizei mehr als nur Rauschgift zu bemängeln. Zwei junge Männer nahm die Polizei am Mittwoch in Ulm vorläufig fest. Zeugen meldeten der Polizei gegen 20.30 Uhr zwei randalierende Personen vor einem Einkaufsmarkt in der Pfullendorfer Straße mit. Polizeistreifen rückten an und entdeckten die Beiden.

Mehrfach wurden die Polizisten in Ulm beleidigt

Bei der Kontrolle verhielt sich der 18-Jährige aggressiv gegenüber den Polizisten. Mehrfach beleidigte er die Beamten. Darüber hinaus ließ er die Hose herunter und stellte sein Geschlechtsteil zur Schau. Bei seinem 17-jährigen Begleiter rochen die Polizisten Cannabis. Bei seiner Durchsuchung fanden sie etwa zwölf Gramm davon. Die Polizei nahm beide Personen vorläufig fest und brachte sie auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie das Polizeirevier wieder verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, Anzeigen werden kommen. (AZ)

