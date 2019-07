vor 50 Min.

18-Jähriger droht mit abgeschlagener Glasflasche

Die Polizei musste zu einem Streit in einer Neu-Ulmer Flüchtlingsunterkunft ausrücken.

Wegen eines Streits in einer Flüchtlingsunterkunft in Neu-Ulm haben Zeugen am Montagmittag über Notruf die Polizei verständigt.

Mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Neu-Ulm sowie der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm wurden wurden sofort zur Flüchtlingsunterkunft beordert. Ein 18-jähriger Gambier aus einer Unterkunft in Senden war zu Besuch in der Neu-Ulmer Einrichtung.

In der Gemeinschaftsküche geriet er mit drei nigerianischen Bewohnern aus unbekanntem Grund in Streit. Nach Angaben der Polizei nahm der 18-Jährige eine Glasflasche, schlug den Boden ab und bedrohte damit seine Kontrahenten.

Die drei Männer überwältigten den Angreifer

Diese überwältigten den Angreifer, wobei sich einer der Männer eine leichte Schnittverletzung an der Hand zuzog, und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fest. Der 18-Jährige wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten bis Dienstagmorgen in Sicherheitsgewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. (az)

Themen Folgen