15:18 Uhr

18000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Neu-Ulm ereignet.

Weil ein 35-jähriger Autofahrer eine rote Ampel überfahren hat, hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall in Neu-Ulm ereignet.

Bei einem Verkehrsunfall in Neu-Ulm ist am Dienstagnachmittag ein Schaden in Höhe von 18000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Autofahrer gegen 16.20 Uhr auf der Europastraße in Richtung Reuttier Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Auffahrt auf die B10 fuhr er trotz roter Ampel weiter.

Sein Wagen stieß mit dem eines 38-jährigen Autofahrers, der von der Europastraße nach links auf die B10 auffahren wollte. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (az)

