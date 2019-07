vor 33 Min.

19-Jähriger wird von Freund krankenhausreif geschlagen

Ein 19-Jähriger ist am Freitag in Ulm krankenhausreif geschlagen worden.

Ein 19-Jähriger ist am in der Nacht zum Samstag in Ulm bewusstlos geschlagen worden – von einem Freund, mit dem er unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilt, besuchten die beiden Männer zunächst in einer Gaststätte im Fischerviertel, wo sie immer wieder in Streit miteinander gerieten. Trotzdem machten sie sich gegen 02.30 Uhr gemeinsam auf den Heimweg.

Der Unbekannte ließ den 19-Jährigen einfach liegen

Wie Zeugen der Polizei berichteten, ging der Streit auf der Straße weiter – und wurde nun in einer handfesten Rauferei ausgetragen. Der bisher namentlich noch nicht bekannte Freund verpasste dann dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Er verlor das Bewusstsein und erlangte dies der Polizei zufolge auch Stunden später in der Klinik noch nicht wieder.

Der Freund hat nach seinem finalen Schlag den Ort verlassen und seinen Freund liegen gelassen. Zeugen hatten sich um ihn gekümmert und den Notruf abgesetzt. (az)

Themen Folgen