vor 49 Min.

20-Jährige aus Neu-Ulm vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Eine 20-Jährige verlässt ihre Arbeitsstelle, die Donau-Iller-Werkstätte in Neu-Ulm, und ist seither nicht mehr aufzufinden. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

In Neu-Ulm wird eine 20-jährige, geistige behinderte Frau vermisst. Das teilt die Polizei am Montagabend mit.

Die 20-Jährige entfernte sich demnach am vergangenen Donnerstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr mit unbekanntem Ziel von ihrer Arbeitsstelle, der Donau-Iller-Werkstätte in Neu-Ulm.

Die Vermisste war in der Vergangenheit schon mehrfach abgängig, konnte aber stets im näheren Bereich des Wohnorts oder der Arbeitsstelle wieder angetroffen werden.

Die Angehörigen der Frau veranlassten daher am 16. Januar ein Suchaufruf über die sozialen Netzwerke.



Mittlerweile wurden von der Neu-Ulmer Polizei nach eigenen Angaben sämtliche in Frage kommenden Hinwendungsorte überprüft. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zum Auffinden der Frau. Sie konnte in der Vergangenheit oftmals in der Nähe von Asylbewerberunterkünften angetroffen werden. Dieses Mal aber nicht. Daher sucht jetzt die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau.

20-Jährige aus Neu-Ulm vermisst: So wird Celine Henriot beschrieben

Bei der 20-Jährigen handelt es sich Celine Henriot. Nach Polizeiangaben ist sie 1,61 Meter groß und schlank. Ihre Haare sind schwarz und schulterlang. Sie trägt sie offen oder als Pferdeschwanz. Bekleidet war die 20-Jährige mit einer schwarzen Leggins, beigefarbenen Pullover, khakifarbene Anorak mit Fellkragen, schwarzen Stiefel mit Reißverschluss und eine braune Tasche von "Gucci".



Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 20-Jährigen erbittet die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder mithilfe eines Online-Formulars. (az)



