20-Jährige vermisst: Familie befürchtet das Schlimmste

Celine Henriot aus Oberelchingen wird vermisst. Als letztes gesehen wurde sie an der Donau-Iller-Werkstätte in Neu-Ulm.

Plus Die Polizei ging mit einem Foto bereits an die Öffentlichkeit. Zuletzt gesehen wurde die 20-Jährige an der Donau-Iller-Werkstätte in Neu-Ulm. Die Familie ist verzweifelt.

Von Michael Kroha

Marc Henriot ist verzweifelt. Seit Donnerstag - also bald sechs Tagen - gilt seine Schwester Celine als vermisst. Sie ist geistig behindert, aber ein "lebensfroher Mensch", sagt der große Bruder. Bei Facebook hat der 26-Jährige einen Hilferuf abgesetzt. Der wurde zwar schon in ganz Deutschland geteilt, doch: "Wir haben kein Lebenszeichen von ihr." Die Familie Henriot befürchtet daher inzwischen das Schlimmste.

Die Polizei ist eingeschaltet und hat mittlerweile eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege geleitet. Auch die lokalen Medien haben über den Vermisstenfall berichtet. Den Ermittlern liegen dennoch keine neuen Hinweise vor, wo sich Celine Henriot aufhalten könnte. Weil es keinerlei Anhaltspunkte gibt, sei auch eine Suche mit Spürhunden oder einem Hubschrauber nicht zielführend, so ein Polizeisprecher am Dienstag.

Wo ist Celine Henriot aus Oberelchingen?

Das letzte Mal gesehen wurde die 20-Jährige am vergangenen Donnerstagnachmittag, 14. Januar, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Sie war bei der Donau-Iller-Werkstätte in Neu-Ulm beim Arbeiten und hätte um 15.45 Uhr in einen Bus steigen sollen, der sie - wie sonst auch - nach Hause nach Oberelchingen bringt.

"Aber an diesem Tag war 15 Minuten früher Feierabend", berichtet Marc Henriot. 15 Minuten, die im Verschwinden von Celine wohl eine entscheidende Rolle haben könnten. Das schier Absurde dabei: Die Busfahrerin ist die Ehefrau des Polizisten, der nun die Suche betreut und den Fall bearbeitet.

"Celine will schwätzen, schwätzen, schwätzen", beschreibt Marc Henriot seine Schwester. Sie sehe zwar aus wie eine normale 20-Jährige, sei im Kopf aber fast wie ein Kleinkind. Er geht deshalb davon aus, dass sie sich binnen der 15 Minuten jemandem anvertraut haben könnte, und mit dem sie dann mitgegangen ist.

Vermisst: Celine Henriot kam schon einmal nicht nach Hause

Schon einmal sei das so gewesen, berichtet ihr Bruder. Celine sei eine Nacht lang nicht nach Hause gekommen. Das war Mitte November vergangenen Jahres. Auch damals sei die Polizei eingeschaltet worden. Mithilfe einer Ortung ihres Mobiltelefons konnte ihr Aufenthaltsort festgestellt werden. Die Nacht hatte sie bei einem Bekannten aus der Werkstätte verbracht.

Unter anderem ihn, aber auch alle weiteren möglichen Freunde, Bekannte und sonstige in Frage kommenden Hinwendungsorte, die ihnen einfallen, hätten sie und auch die Polizei schon abgesucht. Am Dienstag waren sie als kleiner Suchtrupp mit Freunden unterwegs. Auch zwei Hinweise, die über den Facebook-Aufruf kamen, seien überprüft worden. Aber ohne Erfolg. "Neu-Ulm ist riesengroß", sagt Marc Henriot und klingt verzweifelt.

"Sie ist fertig": Wie geht es der Familie der vermissten 20-Jährigen?

Celines Mutter, erzählt er, sei mit den Nerven am Ende. "Sie ist fertig." Sein Vater zeige es nicht so. "Ich bin narret", ruft der ins Telefon, während Marc Henriot mit unserer Redaktion telefoniert. "Ich wünsche das niemanden. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann", sagt Marc. Je länger er nichts von seiner Schwester hört, desto mehr hat er die Befürchtung, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte.

Alle Informationen zur Suche nach der 20-Jährigen aus Oberelchingen finden Sie hier. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder mithilfe eines Online-Formulars.

