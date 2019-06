vor 18 Min.

20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall: Polizei sucht Zeugen

Auf der NU8 bei Pfuhl hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tragischer Unfall ereignet. Die Straße war auch am Sonntagmorgen noch gesperrt.

Der junge Mann wollte in der Nacht zum Sonntag die Kreisstraße NU8 bei Pfuhl überqueren und wurde von einem Unbekannten angefahren.

Auf der Kreisstraße NU8 hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet: Als ein 20-Jähriger zu Fuß die Straße überqueren wollte, wurde er von einem bislang Unbekannten angefahren und starb.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Man wohl auf dem Heimweg vom Dorffest in Burlafingen. Der 20-Jährige ging einen Feldweg in Richtung Pfuhl entlang und wollte im weiteren Verlauf die NU8 überqueren. Hierbei wurde er zwischen 3 Uhr und 3.25 Uhr von einem Fahrzeug erfasst und erlag der Polizei zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. „Ob dieser den Unfall als solchen so auch registriert hat, bedarf weiterer Ermittlungen“, so die Polizei. Der leblose Mann wurde schließlich von einem nachfolgenden Verkehrsteilnehmer auf der Straße gefunden.

Tödlicher Unfall: Die Polizei Neu-Ulm sucht dringend Zeugen

Die Polizei Neu-Ulm hat weitere Fachkräfte umliegender Dienststellen hinzugezogen und umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Unfallanalytik an. Die Feuerwehr Pfuhl unterstützte die Arbeiten vor Ort: Sie sperrte die Straße ab und leuchtete die Unfallstelle zur Unfallaufnahme aus. Zeugen, die in dem Zeitraum und in dem Bereich unterwegs waren oder auch sonst eine verdächtige Wahrnehmung haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm zu melden unter 0731/8013-0. (az)

