vor 33 Min.

200 Programmpunkte in zwei Wochen

Die Ferienbetreuung in Nersingen war wegen Corona anders als sonst, aber trotzdem spannend und abwechslungsreich

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das sonst schon traditionelle Ferienabenteuer Nersingen (FAN) am Waldspielplatz nicht stattfinden. Keine Sommerferienbetreuung anzubieten, war für Bürgermeister Erich Winkler keine Option. Was also war zu tun?

Zusammen mit dem Team der FAN, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den örtlichen Vereinen, Organisationen und Betrieben sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung konnte ein zweiwöchiges Programm auf die Beine gestellt werden, das den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie Rechnung getragen hat. Die Gesamtleitung vonseiten der Gemeinde Nersingen hatten Beate Müller (Projektmanagement Geschäftsleitung) sowie Irina Wacker (Fachbereichsleitung Schule, Sport und Kultur).

Die Kinder wurden jeweils in Gruppen (maximal zehn Kinder plus Betreuer) aufgeteilt und waren so die ganze Zeit unter sich. Die Grundschule Nersingen mit der Turnhalle und den Freiflächen sowie die Gemeindehalle, der Spielplatz und die Grünflächen am Rathaus, der Künstlertreff A in Straß und auch der Hartplatz und vereinzelte Räume der Anton-Miller-Schule in Straß, der Nersinger Sportplatz sowie der Auwald waren die Basis für viele Aktionen. Insgesamt haben 205 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die zwei Wochen dauernde Sommerferienmaßnahme besucht. Insgesamt wurden in dieser Zeit mehr als 200 Programmpunkte geboten.

Die Kinder durften beispielsweise beim Gartenbauverein Fahlheim mit alten Gartengeräten arbeiten, beim Schützenverein Oberfahlheim Insektenhotels basteln, eine Taekwondo-Stunde absolvieren und sich auf Schatzsuche begeben. Sie besuchten eine Reptilienschau, bastelten und nähten, trommelten und bekamen Nachhilfe in Knotenkunde. Das Team der FAN unter der Leitung von Annelie Galgenmüller hat die gesamten Programmpunkte mit Betreuern begleitet und daneben noch eine Schnitzeljagd durch Nersingen, Batiken von T-Shirts, Wasserspiele, Olympische Sommerspiele Nersingen, Geocaching, Völkerballturniere und Klassenzimmerfußball, Papierbootrennen, Bastelaktionen und vieles mehr organisiert.

Für Kinder, deren Eltern schon sehr früh zur Arbeit mussten oder die in systemrelevanten Berufen arbeiten, gab es eine Frühbetreuung. Ab 7.30 Uhr wurde den Kindern in der Gemeindehalle ein Frühstück angeboten. Das Team des Rathaus-Cafés Nersingen hat täglich bis zu 25 Kinder mit frischem Obst, Kakao, Müsli und frischen Backwaren versorgt. Unterm Strich fanden die Organisatoren und die Teilnehmer: Die Sommerferienbetreuung war zwar diesmal ganz anders, aber keineswegs langweilig. (az)

