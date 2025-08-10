200 Jahre im Familienbesitz: Jetzt wird der Landgasthof St. Martin in Unterfahlheim verpachtet

Der Landgasthof St. Martin in Unterfahlheim ist eine Traditionsgaststätte, die nicht nur bei Fernfahrern sehr beliebt ist. Am Sonntag, 10. August, ist sie genau seit 200 Jahren im Familienbesitz, wie Wirtin Mathilde Vogt berichtet. Der Straßer Leopold Vogt hat das Anwesen, das aufgrund von Aufzeichnungen aus dem Jahr 1473 stammt, am 10. August 1825 gekauft und seitdem wird es von der Familie bewirtschaftet. Mathilde Vogt selbst arbeitet im Landgasthof seit Februar 1976 und hat ihn am 1. Januar 1995 von ihrer Mutter als Eigentümerin übernommen. Zuletzt war dieser einmal vier Wochen und einen Tag geschlossen, da die Gasträume und die Theke komplett erneuert wurden. Eine weitere Veränderung steht nächstes Jahr bevor.

